Bond a breve con le larghe intese Liquidi se si ritorna alle urne I titoli per guadagnare

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Mancano poco più di 15 giornielezioni italiane del 4 marzo e da domani scatta lo stop ai sondaggi elettorali. Secondo gli ultimi numeri il Centrodestra è in vantaggio, mentre Centrosinistra e M5S inseguono quasi appaiati, ma il numero degli indecisi sembra ancora molto alto e potrebbe favorire un testa a testa finale tra Renzi e Di Maio. A Piazza Affari il mercato non sembra credere nello scenario peggiore, su cui punta invece il fondo Bridgewater di Ray Dalio, di un parlamento imballato e di un ritornoin ottobre. Ciclici e finanziari sono iche beneficerebbero di più dell’ipotesi di una “grande coalizione”, attenzione all’andamento dello spread Btp-Bund in caso contrario e in ogni caso evitate di usare prodotti a leva, se non per operazioni di trading Segui su affaritaliani.it