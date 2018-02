Bombardamenti Afrin | curdi chiedono intervento dell' ONU

swissinfo.ch

: RT @potere_alpopolo: Domani 17 Febbraio saremo in piazza al fianco dei curdi. Non possiamo più tollerare la criminale guerra dichiarata da… - Paolo18030138 : RT @potere_alpopolo: Domani 17 Febbraio saremo in piazza al fianco dei curdi. Non possiamo più tollerare la criminale guerra dichiarata da… - luigidegennar : RT @potere_alpopolo: Domani 17 Febbraio saremo in piazza al fianco dei curdi. Non possiamo più tollerare la criminale guerra dichiarata da… - TESTANIEREC : RT @potere_alpopolo: Domani 17 Febbraio saremo in piazza al fianco dei curdi. Non possiamo più tollerare la criminale guerra dichiarata da… -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...