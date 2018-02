: Esplosione in una cantina a Bologna: un morto. Esclusa la fuga di gas - Corriere : Esplosione in una cantina a Bologna: un morto. Esclusa la fuga di gas - MediasetTgcom24 : Esplosione in una cantina nella periferia di Bologna, un morto #bologna - Matteo_Munno : RT @GeopoliticalCen: Bologna una esplosione in uno scantinato ha determinato la morte di una persona. Fonti locali escludono una fuga... ht… -

Un commerciante di 59 anni ènell'avvenuta nelladel palazzo in cui viveva a San Ruffillo, alla periferia di. L'uomo era collezionista di materiale bellico, e secondo una prima ricostruzione,stava lavorando su alcuni proiettili quando c'è stato lo scoppio che ha fatto saltare in aria oltre alle munizioni anche una bottiglia di solvente. Il boato è stato violento e probabilmente ha ucciso l'uomo all'istante, oltre a far crollare un muro divisorio tra le cantine.(Di venerdì 16 febbraio 2018)