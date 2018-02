Bologna | scontri polizia-antagonisti | feriti 4 studenti e un poliziotto

Scontri a Bologna tra manifestanti centri sociali e polizia. FOTO : Scontri a Bologna tra manifestanti centri sociali e polizia. FOTO I tafferugli si sono verificati nella città emiliana in seguito alle proteste degli antagonisti di sinistra contro il comizio di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova. Alcuni studenti e diversi agenti sono rimasti feriti Parole chiave: ...

Scontri a Bologna - sgomberato presidio : ANSA, - Bologna, 16 FEB - Scontri in Piazza Galvani a Bologna dove stasera è previsto un comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Un centinaio tra studenti e giovani del mondo antagonista bolognese, seduti a terra, sono stati spinti dall'intervento delle forze dell'ordine - schierate in tenuta antisommossa - fuori dalla piazza, con una serie di cariche, lungo via ...

Scontri a Bologna - sgomberato presidio : ANSA, - Bologna, 16 FEB - Scontri in Piazza Galvani a Bologna dove stasera è previsto un comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Un centinaio tra studenti e giovani del mondo antagonista bolognese, seduti a terra, sono stati spinti dall'intervento delle forze dell'ordine - schierate in tenuta antisommossa - fuori dalla piazza, con una serie di cariche, lungo via ...

Bologna - scontri tra antagonisti e forze dell’ordine : sgomberato il presidio : Bologna, scontri tra antagonisti e forze dell’ordine: sgomberato il presidio Tensione e scontri in Piazza Galvani a Bologna dove stasera è previsto un comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Un centinaio tra studenti e giovani del mondo antagonista bolognese, seduti a terra, sono stati spinti dall’intervento delle forze dell’ordine – schierate in tenuta […] L'articolo Bologna, scontri tra antagonisti e ...

Scontri a Bologna - sgomberato un presidio di antagonisti : feriti 4 studenti e un poliziotto : Tensione e Scontri in Piazza Galvani a Bologna dove stasera è previsto un comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Un centinaio tra studenti e giovani del mondo antagonista bolognese, seduti a terra, sono stati spinti dall’intervento delle forze dell’ordine - schierate in tenuta antisommossa - fuori dalla piazza, con una serie di cariche, ...

Forza Nuova a Bologna - scontri tra polizia e antagonisti di sinistra : Forza Nuova a Bologna, scontri tra polizia e antagonisti di sinistra Un centinaio di manifestanti sono stati allontanati dalla piazza dove il leader del partito di estrema destra terrà un comizio stasera. Ci sono state cariche da parte delle forze dell’ordine. Quattro studenti feriti e un agente contuso Parole ...

Bologna - scontri tra polizia e collettivi : 6 feriti : Bologna, 16 feb. (AdnKronos) – scontri a Bologna tra la polizia e gli attivisti dei centri sociali, che stamani hanno cercato di occupare piazza Galvani dove questa sera alle 19.30 è previsto l’arrivo del segretario nazionale di Forza nuova Roberto Fiore, per impedire il comizio. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno allontanato i manifestanti, che volevano occupare la piazza per impedire l’iniziativa al grido “oggi è ...

