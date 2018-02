meteoweb.eu

: Bisfenolo: abbassamento delle soglie di tolleranza nei materiali a contatto con gli alimenti - Barcellonameteo : Bisfenolo: abbassamento delle soglie di tolleranza nei materiali a contatto con gli alimenti -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) IlA (BPA) è una sostanza chimica usata prevalentemente in associazione ad altre sostanze chimiche per produrre plastiche e resine. Questa sostanza è usata nel policarbonato, un tipo di plastica rigida, trasparente e altamente performante. Il policarbonato viene utilizzato per produrre recipienti per uso alimentare come bottiglie, bibite con vuoto a rendere, biberon, stoviglie di plastica (piatti e tazze) e contenitori per riporre alimenti. Residui di BPA si possono presentare anche nelle resine epossidiche usate per la produzione di pellicole e rivestimenti protettivi per lattine e tinozze. Si è osservate che tale sostanza può migrare in piccole quantità nei cibi e nelle bevande conservati inche lo contengono. Nel giugno 2017 il Comitato degli Stati membri dell’Autorità UE per le sostanze chimiche (ECHA) ha concluso all’unanimità che la sostanza può ...