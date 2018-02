Bio-plastiche da scarti vegetali | chiude la mostra Mare nero con una

Dai rifiuti alle Bioplastiche Il progetto della Provincia : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Evade dai domiciliari per amore: arrestato Il ...

Studio sui Bioshopper - AssoBioplastiche : “Non riguarda la Biodegradabilità” : Lo Studio dell’universita’ di Pisa sui bioshopper non riguarda la biodegrabilità di questi sacchetti, quindi “conclusioni sulla biodegradabilità non possono essere dedotte“. Lo precisa in una nota Assobioplastiche, Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili. La ricerca dell’ateneo pisano, aggiunge, “tratta invece della disintegrazione fisica di sacchi che, sulla base ...

Sacchetti Bio per la spesa? Le plastiche non sono tutte uguali : ... inclusa la frazione organica dei rifiuti solidi urbani: un maggiore sfruttamento commerciale di queste bioplastiche microbiche sarebbe una reale applicazione dei principi dell'economia circolare. E ...

Sacchetti Bio per la spesa? Le plastiche non sono tutte uguali : Due notizie hanno dominato le prime pagine dei giornali di questo inizio 2018: la polemica relativa all’adozione di Sacchetti di origine biologica per l’acquisto di frutta e verdura nei supermercati, e l’incendio di un capannone dove erano stoccate materie plastiche in Provincia di Pavia. Queste due notizie portano alla ribalta una realtà incontrovertibile: le plastiche rappresentano ormai da decenni un elemento ...

Sacchetti ortofrutta Bio a pagamento : AssoBioplastiche fa chiarezza : In riferimento a quanto emerso ieri nel corso della trasmissione radiofonica “24 mattino con Oscar Giannino”, ripreso da altri organi di informazione e poi diffuso sul web – Assobioplastiche precisa che le borse per alimenti sfusi utilizzate come imballaggio primario, oltre a dover essere di spessore inferiore i 15 micron, biodegradabili e compostabili conformemente allo standard UNI EN 13432 e quindi riutilizzabili per la ...

Bugie sui Bioshopper da alimenti : tassa occulta e monopolio sulle Bioplastiche : bioshopper © Web CAMPOBASSO . Italiani sempre più divisi sui nuovi bioshopper biodegradabili e compostabili, a pagamento, utilizzati per gli alimenti ed entrati in vigore dal 1 gennaio 2018: c'è ...

Ambiente - AssoBioplastiche : costo dei sacchetti fino a 4 - 5 euro l’anno a persona : “Le prime rilevazioni del nostro Osservatorio presso la grande distribuzione ci indicano posizionamenti di prezzo compresi tra gli 0,01 e gli 0,03 euro a sacchetto che, in base agli attuali consumi e ai ben noti sprechi delle suddette buste, stimati in circa 9 miliardi di pezzi/anno, ossia 150 pro capite, potrebbero comportare una spesa compresa tra 1,5 euro/anno e 4,5 euro/anno a persona“: lo dichiara Marco Versari, presidente di ...

Manovra : stop a cotton fioc non Biodegradabili e microplastiche nei cosmetici : Approvato con riformulazione in V Commissione alla Camera l’emendamento alla legge di Bilancio che sancisce dal 2019 lo stop ai cotton fioc non biodegradabili e introduce dal 2020 il divieto di utilizzare microplastiche nei cosmetici. L’Italia è il primo Paese al mondo a farlo: una vittoria contro il marine litter, a tutela di ambiente e cittadini. La norma prevede l’obbligo di utilizzare bastoncini per la pulizia delle orecchie in ...

Manovra - stop a cotton fioc non Biodegradabili e microplastiche nei cosmetici : In questi mesi Legambiente aveva lanciato, insieme a Marevivo e altre associazioni, l'appello #faidafiltro sottoscritto da molte personalità del mondo della ricerca scientifica, dello spettacolo, ...