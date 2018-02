Biathlon | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sognano

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di sabato 17 febbraio e le azzurre al via nella mass start. Orario d’inizio e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming : Tornano in pista le donne a PyeongChang 2018 e lo fanno con la 12,5 chilometri con partenza di massa, una delle gare più affascinanti ed avvincenti del programma, con le atlete pronte a lottare gomito a gomito per puntare alla medaglia d’oro. Questa prova si disputerà nella giornata di domani, sabato 17 febbraio, e il via sarà dato alle ore 12.15 italiane (le 20.15 coreane). Una nuova occasione per le nostre portacolori di centrare un ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : voglia di conferme e riscatto verso la mass start femminile - ci sono Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi : Con le mass start si chiuderà il programma olimpico delle gare individuali di Biathlon. Domani, alle ore 12.15, sarà il turno delle donne: 30 atlete partiranno tutti assieme per 12 chilometri di gara e 4 poligoni da affrontare. Con sette atlete diverse sul podio nei tre precedenti stagionali, anche in questa competizione ci sarà grande incertezza. La favorita numero uno resta la tedesca Laura Dahlmeier, che viene da tre medaglie consecutive con ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la giovane Svezia alla conquista del mondo : Quando ormai abbiamo superato la boa di metà gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda il Biathlon, la Svezia è seconda nel medagliere dedicato alla disciplina con una medaglia d’oro e una medaglia d’argento all’attivo, conquistate da due ragazzi giovanissimi come Hanna Oeberg e Sebastian Samuelsson, le punte di diamante di un movimento che sta crescendo e che già nelle ultime tappe di Coppa del ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Martin Fourcade spreca - Johannes Boe medaglia d’oro nella 20 chilometri! : Dopo la delusione di sprint e inseguimento, alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è arrivato il grande giorno di Johannes Boe. Il giovane norvegese, grande sfidante di Martin Fourcade in Coppa del Mondo, ha vinto la medaglia d’oro nella 20 chilometri individuale di Biathlon, pur con una gara tutta in salita che pareva averlo escluso dalla lotta quantomeno per il successo dopo che già nel primo poligono aveva mancato un bersaglio. ...

LIVE Biathlon - Individuale Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : oro a Johannes Boe! Martin Fourcade butta via la gara e scende dal podio! Hofer e Windisch lontani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Individuale maschile di 20 km di Biathlon delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà caccia a Martin Fourcade oggi. Dopo aver dominato la gara a inseguimento, il francese parte favorito anche per la gara odierna. Non potrebbe essere altrimenti per un atleta salito 15 volte su 15 sul podio in stagione, serie interrotta solo nella sprint di domenica. Altro oro in arrivo? In Coppa del ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Dorothea Wierer : “Non riesco a concentrarmi - non dormo molto bene”. Lisa Vittozzi : “Non sono soddisfatta” : L’Italia non ha particolarmente brillato nell’individuale femminile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La migliore è stata Dorothea Wierer che ha concluso al settimo posto con due errori al poligono, le altre azzurre hanno concluso oltre la trentesima posizione. Di seguito le dichiarazioni rilasciate alla Fisi. Dorothea Wierer: “Mi sentivo bene sugli sci. Non riesco a concentrarmi ancora al 100%, ...

Biathlon - Individuale femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : vittoria a sorpresa di Hanna Oeberg! Dorothea Wierer settima : La gara Individuale femminile di Biathlon regala un’incredibile sorpresa alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. A vincere è infatti l’inattesa svedese Hanna Oeberg, una delle tre atlete capaci dello 0: la scandinava non ha commesso errori al poligono, con la sua precisione ha fatto la differenza e ha conquistato il miglior risultato della carriera. La 22enne non era mai riuscita a salire sul podio in Coppa del Mondo ma in ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : trionfa a sorpresa Hanna Oeberg. 7a Dorothea Wierer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale femminile di 15 km di Biathlon delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il rinvio di ieri oggi ci si riprova. Il vento che soffiava fortissimo all’Alpensia Biahtlon Centre ha costretto gli organizzatori a riprogrammare la gara alla giornata odierna, quando il meteo dovrebbe concedere una tregua. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi andranno a caccia del riscatto. Occorre ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 15 febbraio : medaglia di bronzo per Federica Brignone! L’Italia vince nel curling. Ora il Biathlon : Buongiorno (o buonanotte…) e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Quella di giovedì 15 febbraio sarà un’autentica giornata campale e da battaglia. Saranno addirittura otto le gare in cui l’Italia potrà cullare qualche ambizione di medaglia, ovviamente con percentuali diverse. Scatta finalmente l’ora dello sci alpino. Nel gigante femminile caliamo quattro assi da podio ...

