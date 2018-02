Berlinale 2018 | ISLE OF DOGS di Wes Anderson

Berlinale 2018 - il programma : Si apre il 15 febbraio l'edizione numero 68 della Berlinale , che si concluderà domenica 25 con la consegna dell'Orso d'oro. Ad aprire la manifestazione è L'isola dei cani di Wes Anderson, uno dei titoli più attesi insieme ai nuovi film di Gus Van Sant, Lav Diaz e Steven Soderbergh. Non manca l'Italia, con Figlia mia di Laura Bispuri in concorso ma anche La terra dell'abbastanza di Fabio e Damiano D'Innocenzo ...

«Figlia Mia» : Rohrwacher e Golino alla Berlinale 2018. Il trailer in anteprima : Vittoria, i capelli rossi, lo sguardo serio. L’amore conteso tra donne diverse, madri – legittime – di una stessa creatura. Quello raccontato in Figlia Mia, unica pellicola italiana che, alle 19 di domenica 18 febbraio, concorrerà alla Berlinale per l’Orso d’Oro, è un triangolo sui generis, ai cui vertici non si nascondono amanti, ma membri di una stessa famiglia. Sfoglia gallery Il film, diretto ...