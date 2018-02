Baldini | Linus mi prestò 100 milioni di lire Non li ho restituiti

Marco Baldini : "In passato Linus mi prestò 100 milioni di lire - non li ho mai restituiti" : "In passato Linus mi prestò 100 milioni di lire, non li ho mai restituiti". Così Marco Baldini, ospite del programma di Peter Gomez, 'La Confessione', su canale Nove, torna a parlare dei suoi problemi legati al gioco d'azzardo. "Guadagnavo più di 10 milioni di euro - confessa nell'intervista che andrà in onda stasera -. Ma i soldi, a causa di questo brutto vizio, li ho sempre visti passare. Persi 40 milioni di lire su ...

Marco Baldini/ Video - 100 milioni di lire mai restituiti a Linus che si consola con... (La Confessione) : Marco Baldini, ospite de La Confessione di Peter Gomez sul canale Nove, racconta gli anni difficili della sua malattia per il gioco d'azzardo. E sulla fine dell'amicizia con Fiorello...(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 14:34:00 GMT)

La Confessione - Marco Baldini a Peter Gomez : “Linus mi prestò 100 milioni di lire e non li ho mai restituiti” : “Linus mi prestò 100 milioni di lire e non li ho mai restituiti”. Lo racconta Marco Baldini, ex deejay e spalla di Fiorello, nel corso de La Confessione a Peter Gomez, in onda sul canale NOVE da stasera, venerdì 16 febbraio, alle 23.00. Il deejay toscano, noto per aver inventato numerosi programmi radiofonici in molte tra le radio più famose d’Italia, da Radio Deejay a Rai Radio 2, accetta di parlare del suo demone più insidioso, il vizio ...

Marco Baldini choc : 'Linus mi prestò 100 milioni di lire - non glieli ho mai restituiti' : 'In passato Linus mi prestò 100 milioni di lire, non li ho mai restituiti'. Così Marco Baldini , ospite del programma di Peter Gomez , 'La Confessione', su canale Nove, torna a parlare dei suoi ...