Badminton | Europei Under15 2018 | i risultati degli azzurrini nella prima giornata Molto

Badminton - Europei a squadre 2018 : Italia-Portogallo 3-2. Gli azzurri chiudono con onore : Si conclude bene l’Europeo a squadre di Badminton a Kazan, in Russia, per l’Italia: gli azzurri, dopo aver perso 0-5 contro la Polonia e la Repubblica Ceca, oggi hanno battuto 3-2 il Portogallo ed hanno così salutato degnamente il torneo evitando l’ultimo posto nel raggruppamento. Di seguito i risultati delle sfide con i lusitani. Italia – Portogallo 3-2 Rosario Maddaloni – Duarte Nuno Anjo 21-18 21-6 Giovanni Greco – Bernardo ...

Badminton - Europei a squadre 2018 : Italia non pervenuta. 0-5 anche con la Repubblica Ceca : Prosegue malissimo l’Europeo a squadre di Badminton a Kazan, in Russia, per l’Italia: gli azzurri, dopo aver perso ieri 0-5 contro la Polonia, hanno ceduto oggi con identico punteggio alla Repubblica Ceca. Oggi soltanto un set conquistato dagli azzurri, ancora per merito di Rosario Maddaloni, nel primo singolare, poi dominio boemo. Domani sfida con il Portogallo per salutare degnamente il torneo ed evitare l’onta dell’ultimo posto ...

Badminton - Europei a squadre 2018 : l’Italia è praticamente fuori. 0-5 con la Polonia : Inizia malissimo l’Europeo a squadre di Badminton a Kazan, in Russia, per l’Italia: gli azzurri hanno perso 0-5 contro la Polonia, numero 6 del seeding e squadra più quotata del raggruppamento. Gli italiani hanno conquistato soltanto due set, con Rosario Maddaloni nel primo singolare e con la coppia Giovanni Greco-Rosario Maddaloni nell’ultimo incontro. Qualificazione compromessa, il pesante risultato odierno rende praticamente ...

Badminton - Europei a squadre 2018 : la Danimarca favorita in entrambi i tabelloni - Italia maschile per i quarti : Scatteranno domani gli Europei a squadre di Badminton, che si terranno a Kazan, in Russia, fino al 18 febbraio: l’Italia, che parteciperà con la squadra maschile, troverà sul cammino la Polonia, numero 6 del seeding. Completano il raggruppamento Portogallo e Repubblica Ceca. Sono 29 le formazioni maschili in gara, divise in sette gironi: passeranno ai quarti le prime e la migliore seconda. Proveranno a dar filo da torcere ai danesi, dopo un ...

Badminton - Europei a squadre 2018 : le favorite. La Danimarca tenta la doppietta - l’Italia punta ai quarti : Gli Europei a squadre di Badminton si terranno a Kazan, in Russia, dal 13 al 18 febbraio 2018: l’Italia, che parteciperà con la squadra maschile, troverà sul cammino la Polonia, numero 6 del seeding. Completano il raggruppamento Portogallo e Repubblica Ceca. Campione uscente, in entrambi i tornei è la Danimarca, che tenterà una nuova doppietta continentale. Sono 29 le formazioni maschili in gara, divise in sette gironi: passeranno ai quarti le ...

Badminton - Europei a squadre 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Kazan, in Russia, ospiterà dal 13 al 18 febbraio gli Europei a squadre, maschili e femminili, di Badminton. L’Italia si presenta ai nastri di partenza con il team maschile, inserito nel girone con Polonia, Repubblica Ceca, Portogallo. La copertura televisiva dell’evento non è assicurata, ma si attendono notizie in merito alla diretta streaming. Di seguito il Programma completo con l’indicazione dell’ora italiana degli ...

Badminton - Open d’Italia 2017 : i favoriti. Occasione ghiotta per gli atleti europei : La collocazione in calendario non aiuta gli Open d’Italia di Badminton, vista la contemporaneità con le Finali delle World Superseries di Dubai, che privano il palcoscenico nostrano dei migliori interpreti a livello mondiale di questo sport. Andiamo a scoprire i favoriti dei cinque tabelloni del torneo del Bel Paese. Nel singolare maschile, occhio agli atleti danesi: Emil Holst e Rasmus Gemke sono il primo nella parte bassa ed il secondo ...

Badminton - Irish Open 2017 : trionfo degli atleti europei in terra irlandese : Nella settimana che precede gli Internazionali d’Italia, e, soprattutto, le finali delle World Superderies di Dubai, il torneo più importante di Badminton, l’Irish Open, si è concluso quest’oggi ed ha premiato esclusivamente atleti europei. SI sciolgono sul traguardo gli atleti di casa, che perdono le tre finali alle quali hanno preso parte: i cinque titoli prendono infatti la via di Germania (singolare maschile), Danimarca ...