Auditorium | la programmazione dal 18 al 25 febbraio Musica per Roma

Auditorium : la programmazione dal 4 all’11 febbraio Musica per Roma : La settimana si apre domenica con il grande evento dedicato al carnevale con l’Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna, una festa per tutti, piccoli e grandi,... L'articolo Auditorium: la programmazione dal 4 all’11 febbraio Musica per Roma su Roma Daily News.