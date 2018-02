Atalanta | attenta | un viola prova il recupero e sa farti molto male

Atalanta - attenta a Reus e Batshuayi : con loro il Borussia sogna : Amore vero. Anzi, visto che siamo in Germania si dice "echte Liebe", che poi, guarda caso, è lo slogan del club. Siamo al 71' di Borussia Dortmund-Amburgo, i gialloneri sono in vantaggio per 1-0. ...

Calciomercato Lazio - attenta Atalanta : biancocelesti pronti a tentare l’assalto per un tuo giocatore! : Calciomercato Lazio – La Lazio dopo il pareggio con l’Atalanta si appresta ad affrontare il Crotone nel lunch match della 18^ giornata di Serie A. I biancocelsti contano di tornare a conquistare i tre punti per non perdere ulteriore terreno dalle prime. In casa Lazio intanto si comincia a pensare all’imminente mercato di gennaio. Il ds dei capitolini, Igli Tare, potrebbe regalare a Inzaghi un nuovo centrocampista che possa far ...