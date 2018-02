Asus lancia il suo visore Windows Mixed Reality anche in Italia

Samsung sconta del 50% gli accessori - Asus lancia le offerte di S.Valentino : Samsung sconta del 50% cover e pellicole per Galaxy S8, S8 Plus, Note 8, A3 (2017), J3 (2017), J5 (2017) e J7 (2017) sul suo shop ufficiale, mentre ASUS lancia le offerte di San Valentino "ConnetTIAMO", con qualche ribasso per ASUS ZenFone Zoom S, ZenFone 3 Max e ZenFone Go. L'articolo Samsung sconta del 50% gli accessori, ASUS lancia le offerte di S.Valentino è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.