Assassin' s Creed | un sondaggio chiede di scegliere le future location del franchise

Assassin's Creed Origins : ecco la nuova figure da 500 dollari in edizione limitata : Ubisoft ha presentato ufficialmente una nuova figure per Assassin's Creed: Origins, in tiratura estremamente limitata, che rappresenta le tre divinità egizie Anubi, Sekhmet e Sobek e che può essere acquistata al modico prezzo di 500 dollari.Come riporta Eurogamer.net, sono solo 100 le copie disponibili di questa figure, dal peso di 1,5 chili e realizzata in resina e ottone. Come mostrato nel video di presentazione diffuso da Ubisoft, la statua è ...

Anche Assassin’s Creed III in arrivo per PS4 e Xbox One? : Assassin's Creed III è uno dei pochi capitoli della serie Ubisoft a non aver ricevuto ancora un'edizione remaster per le console dell'attuale generazione. Le cose, però, potrebbero cambiare, poiché pare proprio che una versione per le piattaforme current gen del terzo episodio con protagonista Connor Kenway sia attualmente nei pani del publisher francese. L'indiscrezione proviene dal fatto che, a quanto pare, PEGI avrebbe classificato una ...

Ubisoft ci spiega che cos'è il Discovery Tour di Assassin's Creed Origins : Ubisoft ha recentemente tenuto un evento a Londra in cui ha mostrato il Discovery Tour di Assassin's Creed: Antico Egitto, offrendoci un'idea storica del mondo di Assassin's Creed Origins , e mentre eravamo lì, abbiamo chiacchierato con Maxime Durand e Jean Guesdon dello studio per capire di cosa si tratta e da dove è arrivata l'ispirazione. 'Volevamo ...

Assassin's Creed Origins riceverà altri DLC non ancora annunciati : Prima del rilascio di Assassin's Creed Origins, Ubisoft ha concesso alla famosa serie una pausa temporanea finalizzata a migliorare l'esperienza di base per i futuri titoli. Il publisher è riuscito a fare del gioco uno dei migliori episodi della saga e sembra che non tornerà presto alle uscite annuali di Assassin's Creed, poiché il team è completamente concentrato su Origins.Come segnala Wccftech, il CEO Yves Guillemot ha confermato il focus sul ...

Assassin's Creed Origins : un video ci mostra la modalità Discovery Tour : Arrivano novità per l'apprezzato Assassin's Creed Origins, titolo sul quale Ubisoft punta moltissimo, secondo le ultime previsioni di vendita, e che continua ad essere supportato con importanti aggiornamenti.Come segnala Gamingbolt, il prossimo update per Assassin's Creed Origins prevede l'introduzione della modalità Discovery Tour. Non aspettatevi nessuna nuova area di gioco, armi, equipaggiamenti o missioni della storia, poiché l'intrigante ...

Assassin’s Creed Origins Discovery Tour in arrivo entro fine febbraio : i dettagli : Il prossimo, grande aggiornamento di Assassin's Creed Origins prevede l'arrivo di una modalità Discovery Tour, che include la possibilità per i giocatori di vivere il mondo di gioco senza combattimenti, missioni o eventi del genere, ma semplicemente esplorandone le aree come se fosse una semplice gita turistica. Tutto ciò sarà disponibil entro fine febbraio, di seguito vi elenchiamo tutti i dettagli. La modalità Discovery Tour di Assassin's ...

Assassin’s Creed Origins tra DLC e futuro della serie : non c’è fretta : Assassin's Creed Origins è sul mercato, ormai, da qualche mese e ha riscosso il favore sia del pubblico che della critica. Il nuovo capitolo targato Ubisoft ha già riservato alla propria community un DLC per giocatore singolo con una storia aggiuntiva, e un altro ne arriverà in primavera. Ma dopo, cosa c'è nel futuro della serie? Cosa ha in serbo il publisher per i fan del franchise? A quanto pare Ubisoft è intenzionata a spremere il più ...

Assassin's Creed Origins : secondo Ubisoft il gioco venderà il doppio di Syndicate : Durante la conferenza trimestrale di Ubisoft, riporta Dualshockers, i dirigenti della società hanno fatto notare come la tendenza delle vendite dell'ultimo capitolo dell'assassino, Origins, siano circa il doppio di quelle del capitolo precedente, Syndicate. secondo Ubisoft dunque il gioco è sulla buona strada per vendere il doppio rispetto al suo predecessore nel suo ciclo vitale, sappiamo inoltre che le vendite del Season Pass sono molto ...

Assassin's Creed Ragnarok : un concept artist di Ubisoft potrebbe aver rivelato il futuro vichingo della serie : Dopo il rumor riguardante il possibile sviluppo di un capitolo ambientato in Cina intitolato Assassin's Creed Dynasty, si torna a parlare del futuro del franchise Ubisoft con un'ennesima indiscrezione che non ha riscontri ufficiali ma che ha incuriosito parecchi fan.Tutto si basa su una concept art di Michele Nucera, concept artist di Ubisoft che ha recentemente lavorato a Mario + Rabbids Kingdom Battle e che sul proprio profilo di ArtStation ha ...

In futuro un Assassin's Creed a tema Vichinghi? Le immagini : Ubisoft sta lavorando attualmente a un nuovo capitolo di Assassin's Creed a tema Vichinghi? Il concept artist di Ubisoft Milan ha pubblicato due immagini inerenti al mondo di Assassin's Creed , le trovate qui, sempre che non le abbia tolte nel frattempo , svelando così quella che potrebbe essere la prossima ambientazione del gioco, non per forza per l'anno ...

In futuro un Assassin’s Creed a tema Vichinghi? Le immagini : Ubisoft sta lavorando attualmente a un nuovo capitolo di Assassin's Creed a tema Vichinghi? Il concept artist di Ubisoft Milan ha pubblicato due immagini inerenti al mondo di Assassin's Creed (le trovate qui, sempre che non le abbia tolte nel frattempo) svelando così quella che potrebbe essere la prossima ambientazione del gioco, non per forza per l'anno prossimo (si vociferava la Cina, ma questa cosa va avanti da anni). Di recente il concept ...

Assassin’s Creed : Origins Download Per PC Windows Disponibile : Su internet c’è già la crack per Assassin’s Creed: Origins: ecco dove. Dove e come scaricare il gioco Assassin’s Creed: Origins per PC Windows gratis con crack Assassin’s Creed: Origins Free Download PC Il bellissimo gioco Assassin’s Creed: Origins è arrivato nei negozi e online ormai da qualche mese, ma solo in questi giorni è […]

Assassin's Creed Origins : il gioco è stato finalmente crackato : Il gruppo italiano di pirati CYP ha oggi annunciato di aver finalmente violato Assassin's Creed Origins, riporta Kotaku.Ci sono voluti tre mesi per crackare tutti i livelli di sicurezza della nuova versione di Denuvo, e l'annuncio è subito apparso sul CrackWatch subreddit.La gran parte dei giochi viene subito crackata da gruppi di hacker in poche settimane, o come in questo caso in alcuni mesi. Assassin's Creed Origins è riuscito a rimanere ...

Immaginare il passato in Assassin's Creed - articolo : Attenzione, questo articolo contiene piccoli spoiler di Assassin's Creed Origins.Assassin's Creed ha sempre giocato con narrazioni a matrioska. Le sequenze nel presente ricevono, giustamente, diverse critiche: danno spesso la sensazione di essere interruzioni impacciate e non necessarie nelle avventure ambientate nel passato, che hanno attirato molti di noi verso la serie. Tuttavia, rendono esplicita la continua attrazione del franchise nei ...