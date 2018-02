Arrestato il padre che aggredì il vicepreside a Foggia | Violenza e minaccia a

RAPINA CON MITRA - FIGLIO PROCURATORE DI BRESCIA Arrestato/ Gianmarco Buonanno e la denuncia al padre nel 2012 : RAPINA a mano armata, ARRESTATO FIGLIO PROCURATORE di BRESCIA, Tommaso Buonanno. E' accusato di aver assaltato un supermercato a Zogno, in provincia di Bergamo, con altre due persone.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 18:40:00 GMT)

Terrorismo - a Como una famiglia di foreign fighter. Arrestato il padre - il figlio ancora in Siria : padre e figlio egiziani sono stati arrestati. Gli inquirenti: "Ci sono ragionevoli motivi perché il ragazzo possa tornare in Italia o in Europa"

Enna : uccise il padre e tentò il suicidio - Arrestato : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - Doveva essere un omicidio-suicidio quello di Salvatore e Giuseppe Spataro, padre e figlio, trovati, il primo colpito a morte e il secondo ferito, nella loro casa di Barrafranca, in provincia di Enna, il 7 ottobre del 2017. Ieri, per quel delitto, i carabinieri hanno ar

BIMBO DI 5 ANNI MORTO IN CASA/ Ancona - Arrestato il padre : difesa chiederà accertamenti psichiatrici? : BIMBO di 5 ANNI ucciso in provincia di Ancona. Sospettato il padre, un 24enne macedone con problemi psichici. La madre del piccolo, incinta, trasportata in ospedale a Jesi(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 14:59:00 GMT)

Luca Materazzo Arrestato in Spagna/ Accusato dell'omicidio del fratello a Chiaia : dubbi sulla morte del padre : Luca Materazzo arrestato in Spagna: il 36enne napoletano Accusato dell'omicidio premeditato del fratello Vittorio e ricercato da oltre un anno, catturato a Siviglia.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 22:50:00 GMT)

Uccise il fratello ed è indagato per la morte del padre : Luca Materazzo Arrestato in Spagna : È finita a Siviglia la latitanza di Luca Materazzo, accusato di aver ucciso a sangue freddo e con premeditazione suo fratello, l’ingegnere 51enne Vittorio Materazzo, il 28 novembre 2016, colpendolo con 40 coltellate nell’androne della sua abitazione in via Maria Cristina di Savoia, nel quartiere di Chiaia, a Napoli. L’ordine di cattura era scattat...

Uccide padre - madre e sorella a Capodanno : Arrestato 16enne : Un 16enne ha ucciso i genitori e la sorella la notte dell'ultimo dell'anno nella loro casa a Long Branch, in New Jersey. Secondo le autorità il teenager, che è stato...

Capodanno - 12enne ferito da proiettile : Arrestato vicino - aveva munizioni in casa. Il padre del bimbo : 'Una stesa' : Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato nell'ambito delle indagini scattate dopo il ferimento di un ragazzino di 12 anni, colpito alle gambe da due proiettili mentre era affacciato al balcone.

Litiga col padre per futili motivi e lo uccide a fucilate : Arrestato il figlio 35enne : Choc a Rossano. Ha ucciso il padre sparandogli con un fucile da caccia, al culmine di una lite che sarebbe scoppiata per futili motivi. È accaduto nel pomeriggio in un palazzo del centro...

