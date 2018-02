Apre in Italia Aldi : scatta la guerra dei discount : (Foto: GettyImages) Dal 1913 ad oggi ha aperto novemila punti vendita in 18 paesi diversi inventando, di fatto, la formula del discount. Ora la multinazionale tedesca Aldi sbarca in Italia. E lo fa in pompa magna. A partire da marzo apriranno i primi 10 negozi in Lombardia e nel Nord Est, per arrivare a 45 punti vendita nel Nord Italia entro la fine dell’anno. Sono stati già assunti 880 collaboratori e la prospettiva è di arrivare a oltre ...

Aldi arriva in Italia : la catena di supermercati tedesca Apre 10 negozi - ecco dove : 'Siamo orgogliosi di entrare in un mercato rinomato nel mondo per la sua ineguagliabile cultura enogastronomica' ha ddetto Michael Veiser, Group Managing Director di Aldi, nella conferenza stampa ...

Intesa Sp : Apre a Gallerie d'Italia di Vicenza 'La seduzione - mito e arte nell'antica Grecia' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Michele Coppola, Direttore Centrale arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo commenta: "Il nuovo appuntamento del Tempo dell’Antico rinnova l’impegno della Banca per la valorizzazione del proprio patrimonio artistico e conferma il dialogo e la collaborazione con due i

Intesa Sp : Apre a Gallerie d'Italia di Vicenza 'La seduzione - mito e arte nell'antica Grecia' : Vicenza, 14 feb. (AdnKronos) - apre oggi alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, l’esposizione 'La seduzione. mito e arte nell’antica Grecia', nuova edizione della rassegna 'Il Tempo dell’Antico'. Ceramiche attiche e magnogreche dalla

Il Washington Post Apre in Italia : Due nuovi uffici di corrispondenza a Roma e Hong Kong. Li apre il Washington Post, prestigioso quotidiano statunitense. Il Wp

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Spagna 1-1 in DIRETTA : ci si gioca tutto! Sara Errani Apre contro Carla Suarez Navarro : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata del primo turno del World Group II di Fed Cup tra Italia e Spagna. Sulla terra rossa indoor del Palazzetto “Sandro Leombroni” di Chieti, le azzurre e le iberiche sono sull’1-1 e ci si giocherà il tutto per tutto per conquistare il pass per i playoff di aprile. Sarà quasi tutto nelle mani di Sara Errani. L’azzurra, vittoriosa contro Lara Arruabarrena in modo piuttosto ...

Sanremo - Apre Fiorello : gag con contestatore e medley. Arriva Baglioni : elogio della canzone italiana : Chiudono Le Vibrazioni A inaugurare la gara di questa 68sima edizione sarà Annalisa, prima big in gara con la sua 'Il mondo prima di te', poi la scaletta dei venti campioni prosegue con Ron, The ...

Health Italia Apre primo Health Point Store a Milano : Teleborsa, - Sabato 10 febbraio apre il primo Health Point Store, nel pieno centro di Milano, a pochi metri dal Castello Sforzesco e dalla stazione di Milano Cadorna. Tale apertura segue a quella dei ...

Health Italia Apre primo Health Point Store a Milano : Sabato 10 febbraio apre il primo Health Point Store, nel pieno centro di Milano, a pochi metri dal Castello Sforzesco e dalla stazione di Milano Cadorna. Tale apertura segue a quella dei primi tre ...

Lavoro e sicurezza - Fratelli d'Italia Apre la campagna elettorale Presentati i candidati in corsa per le politiche del 4 marzo. Giovanni ... : 'Fratelli d'Italia - ha spiegato il coordinatore provinciale Gianni Cenni - ha scelto due candidati che, oltre ad avere una lunga esperienza politica, hanno anche stretti rapporti con il territorio, ...

Roma - dalla Spagna : Monchi punta Kovacic. Il croato Apre al ritorno in Italia : Roma, dalla Spagna: Monchi punta Kovacic. Il croato apre al ritorno in Italia Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, dalla Spagna- Dopo trattative, supposizioni, cessioni e conferme, la Roma è pronta a concentrarsi già sulla prossima sessione di mercato estiva. Come riportato dai colleghi spagnoli di “Don Balon”, Monchi sarebbe pronto a tentare ...

Starbucks arriva davvero in Italia e assume : Apre lo store più grande d'Europa : Starbucks apre in Italia: dopo anni di annunci e speculazioni ora è ufficiale. La catena di "caffetterie" statunitese infatti ha dato inizio alla procedura di selezione del personale per il primo negozio Starbucks...

LIVE Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 in DIRETTA : Fabio Fognini Apre la prima giornata - è avanti nel primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, vanno in scena i primi due singolari, per provare ad indirizzare già la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, sfida Taro Daniel, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Yuichi Sugita. Per la nostra selezione sarebbe fondamentale ...

LIVE Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 in DIRETTA : Fabio Fognini Apre la prima giornata - è sotto nel primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, vanno in scena i primi due singolari, per provare ad indirizzare già la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, sfida Taro Daniel, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Yuichi Sugita. Per la nostra selezione sarebbe fondamentale ...