Annalisa presenta il nuovo album «Bye bye» | l' intervista

Svelata la tracklist di Bye Bye di Annalisa - il nuovo album presentato a Sanremo con Il mondo prima di te : Bye Bye di Annalisa è il nuovo album in uscita nei negozi fisici e in digitale il prossimo 16 febbraio per Warner Music. La cantante di Savona, infatti, pubblicherà il nuovo lavoro discografico a seguito del Festival di Sanremo. Annalisa è in gara tra i Big di Sanremo 2018 con il brano Il mondo prima di te, scritto dalla stessa cantante insieme a Davide Simonetta e Alessandro Raina. La canzone sanremese è il singolo che anticiperà il nuovo ...