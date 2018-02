Andreas Seppi - Daniil Medvedev LIVE | ATP Rotterdam | un set pari | 6-4 per il russo

ATP ROTTERDAM 2018/ Roger Federer e Andreas Seppi : streaming video e diretta tv (quarti di finale) : ATP ROTTERDAM 2018, Roger Federer e Andreas Seppi hanno raggunto i quarti di finale. Il tennista altoatesino potrebbe sfidare il campione svizzero alle semifinali. (Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 03:45:00 GMT)

Tennis - ATP Rotterdam 2018 : strepitoso Andreas Seppi! Travolto Alexander Zverev in due set : è ai quarti di finale! : strepitoso Andreas Seppi! L’azzurro ha battuto nettamente in due set Alexander Zverev nel secondo turno di Rotterdam. Un match davvero ben giocato, con l’altoatesino che ha messo in grande difficoltà il talentino della Next Gen fino a sconfiggerlo per 6-4 6-3. Un successo di prestigio, che riporta Andreas ai quarti di un 500, un bel premio dopo le difficoltà della scorsa stagione. Seppi troverà così il vincente del match tra Daniil ...

Tennis - ATP Rotterdam 2018 : Andreas Seppi batte in tre set il lusitano Joao Sousa ed accede al secondo turno : Andreas Seppi accede al secondo turno dell’ATP 500 di Rotterdam: sul cemento indoor olandese l’azzurro sconfigge in tre set il portoghese Joao Sousa ed ora affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del seeding. Il punteggio finale è di 6-4 1-6 6-2 per l’italiano in un’ora e 51 minuti di gioco. Nel primo set il break decisivo arriva nel terzo gioco, quando l’azzurro, sotto 30-0, infila quattro punti ...

Tennis - ATP Sofia 2018 : Andreas Seppi supera in due set Mikhail Youzhny e conquista gli ottavi di finale in Bulgaria : Prosegue il buon momento di Andreas Seppi in questo 2018. Il Tennista altoatesino, reduce dagli ottavi di finale raggiunti agli Australian Open, ha superato il primo turno dell’ATP di Sofia (Bulgaria), sconfiggendo in due set il russo Mikhail Youzhny (n.92 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 13 minuti di partita. Un match ben gestito dall’azzurro che ha saputo giocare meglio dell’avversario i punti decisivi del ...

LIVE Coppa Davis - Giappone-Italia in DIRETTA (domenica 4 febbraio) : Fabio Fognini o Andreas Seppi - serve l’ultimo punto per i quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, andranno in scena gli ultimi due singolari, che decideranno la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, affronterà Yuichi Sugita, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Taro Daniel. Per la nostra selezione sarebbe fondamentale chiudere già con ...

Coppa Davis 2018 - Andreas Seppi : “Ho lottato - è andata male”. Corrado Barazzutti : “Chiudere 2-0 era importante - pensiamo al doppio e a domenica” : Italia-Giappone 1-1 dopo la prima giornata degli ottavi di finale della Coppa Davis. Fabio Fognini ha battuto Daniel, Andreas Seppi ha perso contro Sugita sciupando un tiebreak. Dopo le dichiarazioni del ligure, che ha lamentato un fastidio alla spalla ma che con il cuore è riuscito a portare a casa il punto, arrivano anche le parole di un deluso Andreas Seppi e del capitano Corrado Barazzutti rilasciate alla Federtennis. Andreas ...

Coppa Davis 2018 - Giappone-Italia 1-1 : le pagelle degli azzurri. Cuore di Fabio Fognini - Andreas Seppi crolla sul match-point : L’Italia ha concluso la prima giornata di Coppa Davis in parità: 1-1 con il Giappone, alla vittoria di Fognini ha risposto Sugita che ha sconfitta Seppi. Di seguito le pagelle degli azzurri. Fabio Fognini: 6,5. Quanta sofferenza per battere il non irresistibile Daniel, avversario che non doveva dare parecchi problemi al ligure e che invece si è rivelato un ostacolo difficile da superare. Il nostro numero 1 ha risentito dei problemi ...

Coppa Davis 2018 - Andreas Seppi spreca un match-point e si arrende a Sugita dopo cinque set. Giappone-Italia 1-1 dopo la prima giornata : La battaglia del quinto set questa volta non premia l’Italia. Il Giappone pareggia i conti nella prima giornata della sfida di Coppa Davis in programma a Morioka. dopo la vittoria di Fabio Fognini, arriva quella di Yuichi Sugita che supera Andreas Seppi con il punteggio di 4-6 6-2 6-3 4-6 7-6 dopo tre ore e mezza di gioco. Restano i rimpianti per il match point avuto dall’altoatesino nel finale del quinto set, prima di crollare ...

Coppa Davis 2018 - l’ultima chance per l’attuale generazione dell’Italia. Andreas Seppi e Paolo Lorenzi verso il finale di carriera - da dietro spingono i giovani : Domani finalmente si comincia. A Morioka (Giappone), capitale della prefettura di Iwate, prenderà il via la sfida del primo turno di Coppa Davis 2018 tra Giappone ed Italia. Un match importante per gli azzurri, motivati a centrare il bersaglio grosso al cospetto di un avversario che, privo di Kei Nishikori, non sembrerebbe essere irresistibile. Una tre giorni fondamentale per alcuni dei nostri giocatori come Andreas Seppi e Paolo Lorenzi. ...

Coppa Davis 2018 - sorteggio Giappone-Italia : Fabio Fognini aprirà la prima giornata con Taro Daniel. A seguire Andreas Seppi : Spetterà a Fabio Fognini e Taro Daniel (alle 4 del mattino italiane e diretta su Supertennis) dare inizio alle danze nella sfida di Coppa Davis 2018 tra il Giappone e l’Italia, valida per il primo turno del World Group 2018 sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka, capitale della prefettura di Iwate. Questo è l’esito del sorteggio tenutosi nella notte italiana. Non vi sono precedenti tra i due e per questo il match ...

Tennis - Andreas Seppi : “Edmund ha meritato la vittoria. Ci ho provato - poi il suo dritto è stato letale” : Andreas Seppi è stato eliminato da Kyle Edmund agli ottavi di finale degli Australian Open 2018. L’azzurro si è spento dopo aver vinto il primo set e deve dire addio al sogno di entrare tra i migliori otto: per la quarta volta l’ostacolo ottavi di finale si rivela insormontabile. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’altoatesino alla Federazione: “Nei primi due set sono stato molto solido e incisivo. Penso di non poter ...

VIDEO Andreas Seppi eliminato agli Australian Open : gli highlights della partita contro Edmund : Andreas Seppi è purtroppo stato eliminato agli ottavi di finale degli Australian Open 2018. L’azzurro si è arreso a Kyle Edmund dopo quattro set. Un vero peccato per l’altoatesino che aveva un’occasione d’oro per proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne. Di seguito il VIDEO con gli highlights del match tra Seppi ed Edmund. (foto Twitter Federtennis) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Australian Open 2018 : ottavi ancora fatali per Andreas Seppi. Kyle Edmund vince in quattro set : Si ferma ancora una volta agli ottavi di finale il cammino di Andreas Seppi agli Australian Open. L’altoatesino viene sconfitto in quattro set da Kyle Edmund, numero 49 del mondo, con il punteggio di 6-7 7-5 6-2 6-3 dopo quasi tre ore di gioco. L’inglese si qualifica per la prima volta in carriera per i quarti di finale in uno Slam ed ora affronterà il vincente del match tra Grigor Dimitrov e Nick Kyrgios. Seppi inizia bene la ...