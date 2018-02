Anche Assassin’s Creed III in arrivo per PS4 e Xbox One?

optimaitalia

: Anche Assassin’s Creed III sta per arrivare su PS4 e Xbox One - - Console_Tribe : Anche Assassin’s Creed III sta per arrivare su PS4 e Xbox One - - Liv_ing_ : Ho quasi finito il primo Assassin's Creed, mi ci sto chiudendo ossessivamente. E' tipo uno dei giochi migliori di s… - thexeon : Assassin’s Creed Origins: la modalità Discovery Tour arriva la prossima settimana… -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Assassin'sIII è uno dei pochi capitoli della serie Ubisoft a non aver ricevuto ancora un'ediziremaster per le console dell'attuale generazi. Le cose, però, potrebbero cambiare, poiché pare proprio che una versiper le piattaforme current gen del terzo episodio con protagonista Connor Kenway sia attualmente nei pani del publisher francese.L'indiscreziproviene dal fatto che, a quanto pare, PEGI avrebbe classificato una versidi Assassin'sIII sul mercato per un pubblico dai 18 anni in su. Per chi non lo sapesse, si tratta dell'ente europeo preposto alla valutazidei videogiochi e alla classificazidi essi in fasce d'età in base ai contenuti dei titoli: insomma, secondo il PEGI prima o poi arriverebbe sui nostri scaffali un'edizi(e probabilmentePS4) di Assassin'sIII. Non abbiamo la certezza di un porting o una ...