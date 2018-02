Ambiente | Amazon multata per vendita di pesticidi illegali

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 febbraio 2018) L’Epa, l’agenzia per l’statunitense, ha comminato aduna multa da 1,2 milioni di dollari per ladi. L’azienda ha raggiunto un accordo con l’agenzia che si sostanzierà nella riduzione delle “vendite on line diche pongono seri rischi per la salute pubblica nelle comunità in America“, ha spiegato in una nota Chris Hladick, amministratore Epa per gli Stati del Nord-Ovest. “si è impegnata a monitorare da vicino e a rimuovere dal suo sito ogni pesticida illegale e l’Epa continuerà a lavorare duramente per assicurare che prodotti pericolosi non raggiungano mai il mercato“. L'articoloperdisembra essere il primo su Meteo Web.