Altro record per Federer | torna numero uno del tennis mondiale a 36 anni

Sanremo è Sanremo #6 – Altro record per la quarta serata; Pausini - Mannoia e Clerici ospiti alla finale; l’ordine di uscita dei big in gara. : Perché Sanremo è Sanremo, recitava il brano interpretato da Maurizio Lauzi, figlio di Bruno, al Festival di Sanremo 1995 targato Pippo Baudo. Da allora molte cose sono cambiate, ma il Festival della Canzone Italiana, giunto alla 68° edizione, rimane ancora l’evento più atteso. Sulle pagine di UnDueTre.com vi riportiamo i rumors che trapelano dalla cittadina ligure, giorno per giorno, ora per ora, minuto per […] L'articolo Sanremo è Sanremo ...

Un Altro record per il Festival : è boom di ascolti per i duetti : Sanremo decolla e non si ferma più. Nuovo record di share per la quarta serata del Festival: il dato più alto dal 1999. Gli spettatori infatti sono stati ben 10milioni 108mila con uno share medio del 51,1 per cento. Di fatto la serata è stata scandita dai duetti dei big in gara e dalla premiazione della categoria Nuove Proposte con la vittoria di Ultimo.Grande show anche con l'esibizione di Gianna Nannini che ha duettato con Claudio ...

Mercato auto : per Ferrari il 2017 è stato un Altro anno record : TORINO - La filosofia di Enzo Ferrari era di produrre sempre una vettura in meno rispetto alla richiesta del Mercato. Ma dai tempi del Drake il mondo è cambiato e sotto la guida di Sergio Marchionne gli obiettivi diventano di anno in anno più ambiziosi. E nel 2017 Maranello ha sfornato 8.398 vetture , 384 in più rispetto all'anno precedente. ...

Trump? Altro che muri e missili Un anno d'oro per le Borse Risultati record sotto la sua guida : Il giorno dell'elezione di Trump la Borsa americana perse il 3% ed anche le Borse di tutto il mondo gli diedero il benvenuto con ribassi pesanti che però furono riassorbiti in poche ore Segui su affaritaliani.it

Netflix ha pubblicato un Altro bilancio record. Tutti i numeri - e come leggerli : Netflix archivia il quarto trimestre con un numero di abbonati oltre le attese, sia a livello internazionale e sia negli Usa. Il risultato ha messo le ali ai titoli in Borsa e la capitalizzazione di ...

Fca - Alfa traina vendite in Europa : brand più in crescita in UE. Per Jeep Altro anno record. Il titolo torna a salire : TORINO - È il brand Alfa Romeo a trainare le vendite del gruppo Fca nel 2017 nell'Europa dei 28 più Efta: le immatricolazioni del Biscione sono state 82.166, il 27,2% in...

Boeing chiude un Altro anno con ordini record : (Teleborsa) - ordini record per Boeing nel 2017 . La compagnia aerea americana batte la rivale europea Airbus per numero di ordini e tempistica di reporting ed annuncia di aver chiuso l'anno con 763 ...

Samsung registra un Altro trimestre record : (Teleborsa) - Samsung continua a mettere a segno nuovi record sul fronte dei conti. Il gigante sud coreano delle telecomunicazioni ha chiuso il quarto trimestre con un utile operativo record di oltre ...

Maneskin - un Altro record : disco di platino alla band rivelazione : Un Natale così non se lo erano nemmeno sognato i M"neskin. La band rivelazione di "X Factor 11", dopo aver registrato il sold out delle prime date del tour, da Palermo a Roma, da Napoli a Milano (...

Manchester City - un Altro record infranto : l'ultima volta non c'era ancora la Premier League! : ROMA - Il Manchester City macina-record di Pep Guardiola continua la sua marcia trionfale in Premier League settimana dopo settimana. I citizens, che ieri sera hanno strappato il successo contro il ...

Judo - World Masters 2017 : l’anno si chiude con un Altro primato giapponese - record di vittorie per Sumiya Dorjsuren : La stagione internazionale del Judo si è conclusa quest’anno in stile tennistico, con l’organizzazione del World Masters 2017, torneo tenutosi a San Pietroburgo e riservato ai migliori sedici atleti di ciascuna categoria di peso. Un torneo decisamente importante, visti i ricchi premi in denaro ed i 1.800 punti in palio per i ranking mondiali, solamente duecento in meno rispetto a quelli assegnati ai vincitori dei titoli mondiali a ...

