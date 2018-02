Allunga il passo Pernod Ricard

Allunga il passo CRH : Vigoroso rialzo per CRH , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,02%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'...

Allunga il passo Telecom Italia : Brilla la compagnia telefonica , che passa di mano con un aumento del 2,53%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Telecom rispetto all'...

Allunga il passo Christian Dior : Protagonista la casa di moda francese , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,76%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . Al ...

Allunga il passo Fincantieri : Brillante rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,07%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale,...

Allunga il passo Cardinal Health : Brilla Cardinal Health , che passa di mano con un aumento del 2,50%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Allunga il passo Safilo : Ottima performance per il produttore di occhiali da sole e da vista , che scambia in rialzo del 2,65%. L'andamento di Safilo nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza ...

Allunga il passo Banca Carige : Vigoroso rialzo per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,88%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base ...

Allunga il passo Movado : Ottima performance per la big statunitense degli orologi di lusso , che scambia in rialzo del 2,23%. Il trend di Movado mostra un andamento in sintonia con quello del World Luxury Index . Questa ...

Borsa : Europa Allunga il passo - a Milano bene le banche - corre ancora Fca : (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 gen - Le Borse europee stanno allungando il passo al giro di boa della meta' seduta, complici i dati macroeconomici che testimoniano un'economia europea in forte ripresa. Il tasso di disoccupazione della zona euro lo scorso novembre e' tornato al livello piu' basso dal gennaio 2009, attestandosi all'8,7%. Milano guadagna mezzo punto ...

Allunga il passo Helmerich & Payne : Seduta decisamente positiva per Helmerich & Payne , che tratta in rialzo del 2,22%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Helmerich & Payne più ...

Allunga il passo Piaggio : Protagonista la big delle due ruote , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,41%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, ...

Borse euforiche : Tokyo Allunga ancora il passo - Milano +1 - 1% : Milano - Nuova giornata positiva sulla Borsa di Tokyo, con i listini europei che chiudono in rialzo dopo la scorpacciata di acquisti della vigilia , che ha incoronato Piazza Affari migliore d'Europa. ...

Allunga il passo Peugeot : Grande giornata per Peugeot , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,36%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Borse euforiche : Tokyo Allunga ancora il passo - Milano positiva : Milano - Nuova giornata positiva sulla Borsa di Tokyo, con i listini europei che riprendono il filo dei rialzi dopo la scorpacciata di acquisti della vigilia , che ha incoronato Piazza Affari migliore ...