Allarme salmonella in un allevamento di galline ovaiole | l’avviso della Ausl e i consigli

Lactalis - l’Allarme salmonella nel latte in povere per neonati si allarga : 83 Paesi coinvolti - ritirate 12 milioni di confezioni : L’allarme per i casi di latte in polvere contaminati da salmonella prodotti dalla Lactalis non riguarda più solo la Francia. Ora i Paesi coinvolti sono almeno 83, come ha confermato Emmanuel Besnier, amministratore delegato del gruppo lattiero-caseario che controlla anche Parmalat e Galbani, in un’intervista al settimanale Le Journal du Dimanche. “Dobbiamo misurare la portata di questo operazione”, ha spiegato, rivelando ...

Lactalis - in Francia Allarme salmonella nel latte per bebè. Prodotti rimasti in vendita nonostante il richiamo : Il gruppo lattiero-caseario Lactalis, che controlla Parmalat e Galbani, è al centro delle polemiche in Francia per uno scandalo lato a latte in polvere contaminato. A dicembre l’azienda ha ritirato dalla vendita tonnellate di latte in polvere e altri Prodotti per bebè dopo che 35 neonati si erano ammalati di salmonellosi. Tuttavia il prodotto incriminato, che proviene dallo stabilimento di Craon, nel nordovest della Francia, è rimasto ...

Allarme salmonella nel pepe nero : il Ministero della Salute ritira i lotti dal supermercato : Allarme salmonella per un lotto di pepe nero, ritirato dagli scaffali del supermercato dopo il richiamo diramato dal Ministero della Salute. Sul sito del dicastero sono apparse le caratteristiche del...

La #salmonella è l'agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche. Le infezioni provocate da salmonella si distinguono in forme tifoidee e non tifoidee che sono responsabili di oltre il 50% del totale delle infezioni gastrointestinali, sono una delle cause più frequenti di tossinfezioni alimentari nel mondo industrializzato. ritirato lotto di salame dal supermercato E' stato ...