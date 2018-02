Alitalia | sindacati | prorogato contratto fino al 30 aprile | smentite illazioni

meteoweb.eu

: #Alitalia, abbiamo sentito Emiliano Fiorentino, segretario nazionale @FitCisl , su ipotesi maxi cordata… - FinanzaReport : #Alitalia, abbiamo sentito Emiliano Fiorentino, segretario nazionale @FitCisl , su ipotesi maxi cordata… - MarcoMrcppo : @neve_anna @LaStampa non sono d'accordo ! I sindacati sono la rovina del mondo del lavoro, ma non da oggi L'Alital… - aconoscitore : @DavideGiac @rtl1025 Altra cosa che non capite (giornalisti in primis) è che in Italia si gioca ad incolpare sempre… -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Roma, 16 feb. (AdnKronos) – Nella mattinata di oggi le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e le Associazioni Professionali Anpac ed Anpav hanno siglato conSai in amministrazione straordinaria “la proroga delCollettivo di Lavoro dei Piloti, degli Assistenti di Volo ed il Personale di Terra, alle attuali condizioni, sino al prossimo 302018. Sono state cosìlea mezzo stampa degli ultimi giorni che davano per scontata la trattativa di alcune tematiche che non sono all’ordine del giorno”. Così in una nota ifirmatari.“Nella consapevolezza che permangono urgenti criticità da affrontare e risolvere, pur nel contesto di incertezza che caratterizza ancora oggi il futuro di, verranno dapprima affrontate le problematiche considerate di ‘centrale ...