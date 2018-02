Alex Sandro | ' Penso solo alla Juve Il Napoli? Noi vogliamo vincere tutto '

Juventus - Alex Sandro 'Voglio vincere tutto. Mercato Resto a Torino' : TORINO - Il derby da affrontare 'con spirito positivo', il pareggio con il Tottenham 'risultato non negativo', il suo futuro con l'obiettivo di 'vincere tutto con la Juve'. Alex Sandro è il ...

Alex Sandro : 'Mercato? Penso solo alla Juventus. Importante ritrovare Dybala' : In esclusiva ai microfoni di Sky Sport, Alex Sandro ha parlato del match che attende la squadra di Massimiliano Allegri: "Il Torino ci presserà molto - ha detto - È una squadra forte fisicamente, con ...

Alex Sandro rivela : “Via in estate dalla Juve? Ecco la verità” : La Juventus è attesa dal derby della Mole con il Torino, in programma domenica alle 12.30. Nell’anti-vigilia della sfida coni granata, Alex Sandro, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha analizzato il momento dei bianconeri, commentando anche il 2-2 contro il Tottenham: “Il pareggio non è stato un risultato negativo: abbiamo giocato una grande partita, così come hanno fatto i nostri avversari. In Champions le sfide sono ...

Alex Sandro - il Toro ci presserà molto : TORINO, 16 FEB - "Concentrazione alta, in campionato come in Champions: il Torino ci presserà molto". Si rituffa nel campionato Alex Sandro, laterale brasiliano della Juventus: "Arriviamo al derby con ...

Alex Sandro : 'Il mercato non mi interessa - sono felice alla Juve. Andiamo a Londra per vincere' : Queste, invece, le parole del brasiliano a Premium Sport : ' Napoli concentrato sullo scudetto ora che l'Europa League è compromessa? È una grande squadra, ma non so cosa i giocatori del Napoli hanno ...

Juve - un patto per il futuro di Alex Sandro : Secondo Rai Sport , la Juventus ha un patto con gli agenti di Alex Sandro . Può andar via per un'offerta irrinunciabile, ma si valuterà solo dal Mondiale in avanti per la sua valutazione definitiva. Serviranno 60 ...

Khedira impalpabile - Alex Sandro spinge poco : 5 BUFFON Dice no al colpo di testa, a dire il vero non troppo angolato, di Keane: capitola poi senza colpa sul gol del numero 10, ma prende fischi per fiaschi sulla punizione di Eriksen che vale il 2-...

La love story di Alex e Alessandro! : Alex ha iniziato la sua avventura a Uomini e Donne nel settembre del 2017. Alessandro ha deciso di presentarsi per corteggiarlo solo a metà del percorso del tronista, ma subito è riuscito a suscitare in lui un forte interesse, tanto che Alex non ha esitato a portarlo in esterna dalle prime volte. Dal loro primo incontro non si è potuto far a meno di notare la forte intesa, la dolcezza e l’attrazione tra i due che ci hanno fatto emozionare ...

Galli su Fiorentina-Juve : 'L'arbitraggio di Guida? Ci vogliono far credere che il tocco di Alex Sandro era involontario...' : Guida? Secondo me è stata sbagliata la gestione e la decisione, perché che mi vogliano far credere i vertici arbitrali e un giornale , La Gazzetta dello Sport, ndr, che il tocco di Alex Sandro era ...

Fiorentina-Juventus - la valutazione dei vertici Aia su Guida : c’è stato un errore - il caso Alex Sandro fa discutere [VIDEO] : Fiorentina-Juventus, il caso del fuorigioco contro la Viola che ha “annullato” il rigore per mani di Chiellini, continua a far discutere anche a giorni di distanza. L’Aia, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, ha promosso la gestione del caso da parte di Guida, arbitro dell’incontro, nonostante suddetta gestione lasci molto perplessi. Nel caso Alex Sandro infatti, ci sono alcune lacune da parte del direttore ...

Fiorentina : Pioli contro l'arbitro "Doveva rivedere l'azione! Alex Sandro la tocca" : Il tecnico viola sull'episodio del rigore tolto: "In una gara così equilibrata gli episodi determinano il risultato"

Alex Migliorini e Alessandro D'Amico/ Uomini e donne - ospiti in studio per i loro 3 mesi d'amore : Uomini e donne, nella registrazione del trono classico con Sara, Nilufar, Nicolò e Mariano, ospita anche le coppie Alex Migliorini - Alessandro D'Amico, Paolo Crivellin - Angela Caloisi(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 14:15:00 GMT)

Juventus-Sassuolo 7-0 : video e gol della tripletta di Higuain - doppietta di Khedira e la rete di Alex Sandro : Rispetto a Pjanic avrei fatto altre scelte' Diretta tv e streaming Juventus-Sassuolo, dove vedere il match oggi 4 febbraio Risultati 23.a giornata Serie A: la Juve domina il Sassuolo, il Milan ...

Juventus-Sassuolo 7-0 : uno scatenato Higuain - tripletta - e una doppietta di Khedira più Alex Sandro disintegrano gli emiliani - Video e Gol - ... : Rispetto a Pjanic avrei fatto altre scelte' Diretta tv e streaming Juventus-Sassuolo, dove vedere il match oggi 4 febbraio Juventus-Sassuolo probabili formazioni: Higuain con Mandzkuic, debutta ...