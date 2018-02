Alex Sandro | ' Il mercato non mi interessa | sono felice alla Juve Andiamo a Londra per

Juve - un patto per il futuro di Alex Sandro : Secondo Rai Sport , la Juventus ha un patto con gli agenti di Alex Sandro . Può andar via per un'offerta irrinunciabile, ma si valuterà solo dal Mondiale in avanti per la sua valutazione definitiva. Serviranno 60 ...

Khedira impalpabile - Alex Sandro spinge poco : 5 BUFFON Dice no al colpo di testa, a dire il vero non troppo angolato, di Keane: capitola poi senza colpa sul gol del numero 10, ma prende fischi per fiaschi sulla punizione di Eriksen che vale il 2-...

Galli su Fiorentina-Juve : 'L'arbitraggio di Guida? Ci vogliono far credere che il tocco di Alex Sandro era involontario...' : Guida? Secondo me è stata sbagliata la gestione e la decisione, perché che mi vogliano far credere i vertici arbitrali e un giornale , La Gazzetta dello Sport, ndr, che il tocco di Alex Sandro era ...

Fiorentina-Juventus - la valutazione dei vertici Aia su Guida : c’è stato un errore - il caso Alex Sandro fa discutere [VIDEO] : Fiorentina-Juventus, il caso del fuorigioco contro la Viola che ha “annullato” il rigore per mani di Chiellini, continua a far discutere anche a giorni di distanza. L’Aia, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, ha promosso la gestione del caso da parte di Guida, arbitro dell’incontro, nonostante suddetta gestione lasci molto perplessi. Nel caso Alex Sandro infatti, ci sono alcune lacune da parte del direttore ...

Fiorentina : Pioli contro l'arbitro "Doveva rivedere l'azione! Alex Sandro la tocca" : Il tecnico viola sull'episodio del rigore tolto: "In una gara così equilibrata gli episodi determinano il risultato"

Juventus-Sassuolo 7-0 : video e gol della tripletta di Higuain - doppietta di Khedira e la rete di Alex Sandro : Rispetto a Pjanic avrei fatto altre scelte' Diretta tv e streaming Juventus-Sassuolo, dove vedere il match oggi 4 febbraio Risultati 23.a giornata Serie A: la Juve domina il Sassuolo, il Milan ...

Juventus - Alex Sandro uomo in più : “Resto per vincere” : Juventus, Alex Sandro uomo in più: “Resto per vincere” Alex Sandro non sta vivendo la miglior stagione in bianconero, ma dalla buona prestazione in Coppa Italia la sua annata potrebbe cambiare Continua a leggere L'articolo Juventus, Alex Sandro uomo in più: “Resto per vincere” sembra essere il primo su NewsGo.

Juve - Alex Sandro : "Sono nel club ideale per vincere. Scudetto - la lotta è aperta" : "La lotta per lo Scudetto è aperta, se vogliamo vincere non dobbiamo mollare nulla. La Champions League, invece, è bellissima: dobbiamo essere pronti e io voglio dare il mio contributo". Così Alex ...