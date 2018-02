Alessia Mancini e Rosa Perrotta discutono all’Isola | scoppia la lite

Rosa Perrotta ripresa da Alessia Mancini : nuovo scontro all’Isola 2018 : L’Isola dei Famosi: Rosa Perrotta contro Alessia Mancini E’ appena andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E stavolta a far molto discutere i tanti telespettatori del reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi sono state senza ombra di dubbio Alessia Mancini e la ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta. Cosa è successo stavolta? La scorsa notte Rosa, impegnata a controllare il ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 CANNA GATE/ "Alessia Mancini è una brava giocatrice" : il pensiero di Filippo Nardi : ISOLA dei FAMOSI 2018, CANNA-GATE. Nadia Rinaldi a Striscia la Notizia: “Eva Henger non è bugiarda, ma Francesco Monte...”. Le ultime notizie sul caso che scuote il reality show(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 19:15:00 GMT)

Isola - Rosa Perrotta e l'accusa maschilista ad Alessia Mancini : 'Tutte mamme e poi lasciano i figli a casa...' : HONDURAS - Non si placano gli animi all' Isola dei Famosi . Dopo il 'canna-gate' , è scoppiata una nuova lite a causa di una presunta battuta maschilista . Protagoniste della discussione Rosa Perrotta ...

“I figli di Alessia Mancini… Ecco come li tratta”. Brutte accuse contro l’ex velina. È successo durante la diretta dell’Isola dei famosi e la frase - a dir poco tagliente - è rimbombata in studio scatenando tutti : Dopo due settimane di tempesta a causa del canna gate Alessia Marcuzzi apre la quarta puntata de L’isola dei famosi con un messaggio forte e chiaro: ”Il nostro è un programma di intrattenimento, quindi vogliamo divertirci, oggi per noi è un nuovo inizio”. Un rvm su Paola e Alessia Mancini, esponenti dei gruppi dei mejor e dei pejor apre una discussione sul ruolo delle mamme in televisione. L’ex tronista di Uomini e ...

Isola dei famosi 2018 : il video-messaggio di Monte e l’infelice battuta su Alessia Mancini : «Il nostro è un programma d’intrattenimento, vogliamo tornare a divertirci». Nei primissimi minuti dell’ultima puntata dell‘Isola, la prima in onda di martedì, l’intenzione di alleggerire i toni dopo il «canna-gate» è chiara un po’ a tutti. Alla conduttrice Alessia Marcuzzi, agli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari e anche ai naufraghi presenti in Palapa. Peccato solo che l’unico momento degno di pathos ...

Alessia Mancini in lacrime per la lettera del papà : 'Ho sofferto tanto - ma ora lo capisco' : In attesa di scoprire chi dovrà abbandonare l' Isola dei Famosi tra Cecilia Capriotti e Alessia Mancini , quest'ultima ricevere una sorpresa. LEGGI ANCHE ---> Craig Warwick abbandona l'Isola. Nuovo ...

Isola - il crollo di Alessia Mancini : le lacrime per il papà : Forte e determinata, sull'Isola dei Famosi Alessia Mancini è una vera leader. E' bastato poco però a far sciogliere l'ex letterina, che appena ha ascoltato le parole del papà, arrivate a sorpresa...

Alessia MANCINI/ Video : la lettera del papà commuove la showgirl (L'Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MANCINI, al televoto contro Cecilia Capriotti e Simone Barbato, rischia di lasciare per sempre l'Isola dei Famosi 2018. Sarà lei ad abbandonare il reality?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 22:42:00 GMT)

Alessia Mancini/ La lite con Rosa Perrotta : "Non puoi capire tante cose" (L'Isola dei Famosi 2018) : Alessia Mancini, al televoto contro Cecilia Capriotti e Simone Barbato, rischia di lasciare per sempre l'Isola dei Famosi 2018. Sarà lei ad abbandonare il reality?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 22:11:00 GMT)

Alessia MANCINI/ In nomination - avrà la meglio su Simone Barbato e Cecilia Capriotti? (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MANCINI, al televoto contro Cecilia Capriotti e Simone Barbato, rischia di lasciare per sempre l'Isola dei Famosi 2018. Sarà lei ad abbandonare il reality?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:16:00 GMT)

Alessia Mancini/ In nomination - ma la Atzei la mette in guardia : "Vedi di rimanere" (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Mancini, al televoto contro Cecilia Capriotti e Simone Barbato, rischia di lasciare per sempre l'Isola dei Famosi 2018. Sarà lei ad abbandonare il reality?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 17:20:00 GMT)

Flavio Montrucchio - marito di Alessia Mancini/ Replica alle critiche della Capriotti? (Isola dei Famosi 2018) : Flavio Montrucchio, compagno della "naufraga" Alessia Mancini, è uno dei partner più celebri nel cast di naufraghe e naufraghi di questa Isola dei Famosi 2018(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 13:00:00 GMT)

Isola dei famosi - tante polemiche ma si va in onda : Alessia Mancini a rischio - 13 febbraio : Isola dei famosi sarà visibile anche in streaming da tablet, cellulare e pc sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand L'Isola dei famosi, anticipazioni 13 febbraio ...

Isola dei Famosi 2018/ Bianca Atzei e Alessia Mancini sempre più unite : Isola dei Famosi 2018 Giucas Casella in Honduras soffre la fame, Stefano De Martino in collegamento con Verissimo, "difende" l'ex cognato Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 11:47:00 GMT)