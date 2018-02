Alan Friedman | l' Italia è un Paese maschilista

Perché l'Italia non cresce di più. Un estratto dal nuovo libro di Alan Friedman "Dieci cose da sapere sull'economia italiana prima che sia troppo tardi" : Pubblichiamo un estratto del nuovo libro di Alan Friedman, "Dieci cose da sapere sull'economia italiana prima che sia troppo tardi", edito da Newton Compton Editori. In questo caso un focus sulla crescita economica dell'Italia.l'Italia non cresce a un ritmo più rapido e sostenuto per diversi motivi. Cerchiamo di capire il perché.Una crescita intorno all'1,5 per cento, come quella stimata per il 2017, può sembrare buona, dopo ...