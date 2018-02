Al via ' Sanremo Young' | ospiti Paolo Bonolis e Richard Gere | la tv del 16 febbraio

ANTONELLA CLERICI via DALLA RAI?/ Lascia La prova del cuoco per Sanremo Young : progetti con Conti e Frizzi? : ANTONELLA CLERICI via DALLA RAI? Domenica In può convincerla a restare: gli scenari possibili sul futuro dell'amatissima conduttrice. Il contratto è in scadenza e ha nuove ambizioni...(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 17:07:00 GMT)

Antonella Clerici via dalla Rai?/ Lascia La prova del cuoco per Sanremo Young : il saluto a Bibi Ballandi : Antonella Clerici via dalla Rai? Domenica In può convincerla a restare: gli scenari possibili sul futuro dell'amatissima conduttrice. Il contratto è in scadenza e ha nuove ambizioni...(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 11:36:00 GMT)

ANTONELLA CLERICI via DALLA RAI?/ Aria di cambiamenti per la conduttrice - grande attesa per Sanremo Young : ANTONELLA CLERICI via DALLA RAI? Domenica In può convincerla a restare: gli scenari possibili sul futuro dell'amatissima conduttrice. Il contratto è in scadenza e ha nuove ambizioni...(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 23:45:00 GMT)

ERMAL META E FABRIZIO MORO / Sanremo 2018 - al via l'instore tour a Roma e Milano : Le polemiche sulla riammissione di ERMAL META e FABRIZIO MORO al Festival di Sanremo 2018 proseguono: i due cantautori guardano avanti e partono con l'instore tour.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:16:00 GMT)

Spunta l’ipotesi Laura Pausini a Sanremo 2019 : al via il toto-nomi all’indomani della kermesse : Laura Pausini a Sanremo 2019? L'ipotesi ha iniziato a farsi largo dopo la conclusione dell'ultima kermesse canora, che ha sancito il successo del format studiato da Claudio Baglioni. L'artista di Solarolo, prossima al rilascio di un nuovo album e con un singolo in radio, potrebbe quindi approdare sulle tavole del Festival di Sanremo come conduttrice, andando ad attingere dalla sua esperienza in Laura e Paola, che la incoronò come personaggio ...

Ermal Meta fidanzata : la dedica di Silvia Notargiacomo dopo la vittoria a Sanremo 2018 : Silvia Notargiacomo, la fidanzata di Ermal Meta: le parole dopo la vittoria al Festival di Sanremo dopo aver vinto il Festival di Sanremo con Fabrizio Moro, Ermal Meta ha ricevuto una pubblica dedica della fidanzata Silvia Notargiacomo. La speaker radiofonica, insieme al cantante albanese da anni, si è sempre tenuta lontano dai riflettori. Ma in […] L'articolo Ermal Meta fidanzata: la dedica di Silvia Notargiacomo dopo la vittoria a ...

FESTIVAL DI SANREMO/ Diario di un inviato - tra un'intervista mancata e una scommessa vinta. "Arrivedorci"... : Il Diario dell'inviato del sussiDiario al FESTIVAL di SANREMO, dalla mattina alle interviste sfumate per un soffio, dai dietro le quinte in sala stampa al podio azzeccato. ANGELO OLIVA(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 06:08:00 GMT)Mudimbi a SANREMO 2018/ Video, l'intervista esclusiva: "La magia" è far ballare da seduti, di A. OlivaLorenzo Baglioni a SANREMO 2018/ Video, l'intervista esclusiva: "Voglio fare il ballerino!", ...

Mina l'aliena a Sanremo 2018/ Video spot Tim - il suo viaggio interstellare si conclude con un ologramma : Mina l'aliena a Sanremo 2018, Video spot Tim: il suo viaggio interstellare si conclude con un ologramma. I dettagli sulla campagna pubblicitaria che ha fatto storcere il naso a qualcuno... (Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 00:28:00 GMT)

Sanremo 2018 - la diretta della finalissima : al via la gara tra i 20 big. Laura Pausini sul palco (con problemi tecnici). Favino e Fiorella Mannoia regalano un bellissimo momento tv : “Popopopopò”. La finale di Sanremo 2018 si apre con l’orrenda sigla. “Questo Festival è andato bene devo dire, anche se era partito storto soprattutto per il mio farfallino. Ha fatto più scalpore della farfallina di Belen, anche se erano in posizioni diverse. E’ un Festival delle canzoni e io vorrei cominciare con una canzone: questa”, dice Baglioni. Poi presenta Ultimo, il vincitore delle Nuove ...

Sanremo 2018 - la diretta della finalissima : al via la gara tra i 20 big. Laura Pausini sul palco (con problemi tecnici) - stasera ritmo sostenuto. Lo Stato Sociale e Paddy fanno ballare l’Ariston : “Popopopopò”. La finale di Sanremo 2018 si apre con l’orrenda sigla. “Questo Festival è andato bene devo dire, anche se era partito storto soprattutto per il mio farfallino. Ha fatto più scalpore della farfallina di Belen, anche se erano in posizioni diverse. E’ un Festival delle canzoni e io vorrei cominciare con una canzone: questa”, dice Baglioni. Poi presenta Ultimo, il vincitore delle Nuove ...

Sanremo 2018 - la diretta della finalissima : al via la gara tra i 20 big. Laura Pausini sul palco (con problemi tecnici) - stasera ritmo sostenuto : ci “grazieranno” finendo prima dell’una? : “Popopopopò”. La finale di Sanremo 2018 si apre con l’orrenda sigla. “Questo Festival è andato bene devo dire, anche se era partito storto soprattutto per il mio farfallino. Ha fatto più scalpore della farfallina di Belen, anche se erano in posizioni diverse. E’ un Festival delle canzoni e io vorrei cominciare con una canzone: questa”, dice Baglioni. Poi presenta Ultimo, il vincitore delle Nuove ...

Sanremo2018 - al via la finale : Laura Pausini duetta con Baglioni. E Favino-cameriere dà il titolo al Messaggero : "una pizza al 4" : Con l'esibizione di Ultimo, il cantautore romano vincitore della sezione "Nuove proposte", è iniziata ufficialmente la serata finale della 68esima edizione del Festival di...

Sanremo 2018 - la diretta della finalissima : al via la gara tra i 20 big. Laura Pausini sul palco (con problemi tecnici) - gli Elii si presentano con Mangoni : “Popopopopò”. La finale di Sanremo 2018 si apre con l’orrenda sigla. “Questo Festival è andato bene devo dire, anche se era partito storto soprattutto per il mio farfallino. Ha fatto più scalpore della farfallina di Belen, anche se erano in posizioni diverse. E’ un Festival delle canzoni e io vorrei cominciare con una canzone: questa”, dice Baglioni. Poi presenta Ultimo, il vincitore delle Nuove ...

Sanremo2018 - al via la finale : Laura Pausini duetta con Baglioni. Fiorello interviene - ma solo al telefono - : Con l'esibizione di Ultimo, il cantautore romano vincitore della sezione 'Nuove proposte', è iniziata ufficialmente la serata finale della 68esima edizione del Festival di Sanremo. 'È stata un'...