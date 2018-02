Ahia Strinic | l’accordo con il Milan costa caro al calciatore!

calcioweb.eu

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Il terzino sinistro della Sampdoria, Ivan, ha già l’accordo con ilper la prossima stagione. Il suo contratto in scadenza nel giugno del 2018 non verrà rinnovato con i doriani ed il calciatore sarà libero di accasarsi in rossonero. La notizia è già di dominio pubblico e tutto ciò, secondo quanto rivelato dal Secolo XIX, verrà pagato aprezzo dallo stesso. Sembra infatti che il calciatore sia stato scavalcato definitivamente da Murru nelle gerarchie per la fascia sinistra, dato che Giampaolo lo ha definito distratto dalle voci di mercato nelle ultime settimane. E’ chiaro che c’è anche dell’altro, com’è giusto che sia la Sampdoria punta sul calciatore di sua proprietà per farlo crescere ed averlo pronto nella prossima annata.adesso rischia di far tanta panchina, non una grande notizia per il calciatore che rischia di ...