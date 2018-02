Agcom multa operatori | continuano a fatturare a 28 giorni anziché un mese

Agcom come Don Chisciotte : multa massima agli operatori per i 28 giorni. Ma 1.1 milioni di euro sono una carezza"meta name="csrf-param" ... : Speriamo che nel 2018 la classe politica capisca che Agcom deve avere un potere sanzionatorio adeguato: 1.1 milioni di euro è una carezza, un regalo di Natale. Questa volta serviva il bastone (...

Agcom : multaTIM - Vodafone - Wind Tre - Fastweb per fatturazione bollette a 28 giorni : (Teleborsa) - L' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha multato gli operatori TIM , Vodafone , Wind Tre e Fastweb per il m ancato rispetto dell'obbligo di cadenza mensile nella fatturazione . ...

L'Agcom multa i "furbetti" dei 28 giorni : Alla fine la multa è arrivata. L'Agcom, presieduta da Angelo Cardani, ha stabilito che gli operatori di tlc dovranno pagare la sanzione massima prevista (un milione e 160mila euro ciascuno, per aver ...

Agcom : multaTIM - Vodafone - Wind Tre - Fastweb per fatturazione bollette a 28 giorni : L' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha multato gli operatori TIM , Vodafone , Wind Tre e Fastweb per il m ancato rispetto dell'obbligo di cadenza mensile nella fatturazione . Nella sua ...

Agcom - multa da 1 - 16 milioni a Tim - Wind - Vodafone e Fastweb su fatturazione mensile : multa da 1,160 milioni, il massimo di legge, agli operatori telefonici per il mancato rispetto dell'obbligo di cadenza mensile della fatturazione. Il consiglio dell'Autorità per le...

Bolletta a 28 giorni - multa Agcom di 1 - 16 milioni agli operatori tlc : Le compagnie telefoniche sono state multate dall'Authority per le garanzie nelle comunicazioni per la Bolletta a 28 giorni . La sanzione stabilita dall'Agcom è pari al massimo previsto, cioè 1,16 ...

Agcom : multate Vodafone - Tim - Wind Tre e Fastweb per la bolletta di 28 giorni : Roma - La bolletta a 28 giorni costa cara agli operatori di tlc . L'Agcom ha deciso di multare Vodafone, Tim, Wind Tre e Fastweb con il massimo della sanzione prevista, pari a 1,16 milioni di euro ...

Agcom multa Tim - Vodafone - Wind e Fastweb per le bollette a 28 giorni : Il consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deliberato di irrogare a Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, 'la sanzione massima prevista dalla legge per la mancata osservanza della ...