' A qualcuno piace caldo' in scena al teatro Nieri

Foto Huawei P20 Lite acceso e spento : a qualcuno potrebbe non piacere : Diventano sempre più insistenti i rumors intorno al prossimo Huawei P20 Lite, il piccolo dei tre fratelli protagonisti del prossimo evento parigino, in programma per il 27 marzo. Inutile stare qui a perdersi in una serie di preamboli inutili: stando ad alcune immagini reali diffuse da 'smartdroid.de', il device pare somigliare molto ad iPhone X (non so quanto la cosa piacerà agli utenti che pensavano di acquistarne un'unità), almeno per un paio ...