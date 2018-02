A Milano arriva il Salon du Chocolat 2018

A Milano sta arrivando il festival di Iperborea : Si chiama "I Boreali", è alla sua quarta edizione, è dedicato all'Europa del Nord e qualcosa fa anche il Post: dal 22 al 25 febbraio The post A Milano sta arrivando il festival di Iperborea appeared first on Il Post.

Venerdì 23 Febbraio arriva a Milano ai Magazzini Generali Party Ciroc – Flower Power - l’esclusivo e inimitabile party hippie. : Venerdì 23 Febbraio arriva a Milano presso i Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16 party Ciroc – Flower Power, l’esclusivo e inimitabile party divenuto appuntamento immancabile della stagione dei Magazzini Generali. Pur mantenendo fortemente l’impronta hippie che da sempre contraddistingue la vera entità di Flower Power, quest’anno le sorprese del party Ciroc saranno numerose. A partire da un light show, strabiliante spettacolo composto ...

Caso Jessica Faoro - l’autopsia : “Cosa le ha fatto prima di ucciderla”. Arrivano gli attesissimi esami sul corpo della ragazzina ammazzata a Milano. I dettagli : È di quegli omicidi (perché purtroppo in questi giorni in Italia se ne sono verificati diversi, tutti violentissimi) che sta tenendo tutti con il fiato sospeso, e ogni aggiornamento è atteso e si spera porti sempre notizie, nelle drammaticità, almeno positive. Questa, ribadiamo, nel dramma, è una di quelle: non ci sarebbero tracce di violenza sessuale su Jessica Valentina Faoro, la diciannovenne uccisa con quaranta coltellate in via ...

Cataratta : alla Clinica Oculistica Universitaria dell’Ospedale San Giuseppe di Milano arriva il laser che opera in biliardesimi di secondo : Il Femtolaser, ultima frontiera nella chirurgia della Cataratta, arriva alla Clinica Oculistica Universitaria dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, Gruppo MultiMedica. Minor trauma dei tessuti oculari, riduzione delle complicanze, possibilità di impiantare lenti intra-oculari a elevata tecnologia e una precisione prima d’ora impensabile: questi sono alcuni dei vantaggi della FLAC (Femtosecond laser assisted surgery), grazie alla quale è ...

A Milano arriva il Trapizzino : A Milano è il momento della pizza, e alle tanti varianti da provare (l’ultima è quella che decidi tu quanto pagare) ora se ne aggiunge una nuova: la pizza bianca a forma di tramezzino ripiena di coda alla vaccinara, polpette, trippa, pollo alla cacciatora o altri veraci piatti tipici romani. Si chiama Trapizzino, e dà il nome al locale che dopo essere diventato un cult a Roma (dove è nata), Firenze e New York ora arriva in città: ...

'Questa non è una sòla' - la mostra anti-fake arriva al salone di Milano : 'È proprio questa capacità di costruire una casa comune tra mondo imprenditoriale e mondo delle istituzioni - spiega Luigi Giamundo, presidente dell'Associazione Museo del Vero e del Falso - l'...

Ospedale San Paolo di Milano : come arrivare - indirizzo - prenotazioni - pronto soccorso e orario visite : L’Ospedale San Paolo di Milano si è formato dall’unione amministrativa delle precedenti Azienda Ospedaliera San Paolo e Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo. Oggi la struttura assume la forma della lettera H ed è divisa in 3 blocchi : blocco A che si trova a sinistra dell’ingresso principale ed ospita i reparti di degenza. Il blocco B si trova a destra dell’ingresso principale ed ospita anch’esso reparti ...

Milano come Tokyo - arriva l'ostello a capsule : Un ostello a capsule a Milano: si chiamerà Ostelzzz e aprirà a metà aprile. L'hotel a capsule è un sistema di hotel sviluppato in Giappone che però si sta diffondendo anche in altri Paesi...

Sicurezza in rete per gli adolescenti - arriva la 'Carta di Milano' : Cyberbullismo, pornografia e pedopornografia, adescamento, sextortion, grooming sono le situazioni di pericolo che bambini e adolescenti vivono quotidianamente durante la loro navigazione online o sui ...

In autunno Starbucks Reserve Roastery arriva a Milano : In autunno Starbucks aprirà a Milano nell'ex palazzo delle Poste di Piazza Cordusio in Duomo. Dopo vent'anni di tentativi, solo nel 2015 le trattative con Antonio Percassi si sono concluse, stabilendo la partnership fra le due società. Adesso Starbucks svela attraverso il suo sito ufficiale, i primi dettagli dello store milanese. Starbucks Reserve Roastery, è questo il nome scelto per lo store, offrirà ai clienti ...

A Milano doppio appuntamento con l’hip hop internazionale arrivano i $uicideboy$ ed i Bones : doppio appuntamento con l’hip hop internazionale live assolutamente da non perdere ai Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16 a Milano. Il 6 Febbraio sbarcano in Italia i $uicideboy$, mentre il 27 Febbraio grandi protagonisti saranno i Bones. Un mese strepitoso per il capoluogo lombardo che diventa così capitale dell’hip hop americano. I due fenomeni del rap d’oltreoceano arrivano finalmente in Italia per conquistare il grande pubblico, ...

Agenzia del farmaco - la Corte UE : arrivati i due ricorsi dell'Italia e del Comune di Milano : La Corte di giustizia dell'Unione europea fa sapere che, sulla questione dell'assegnazione dell'EMA ad Amsterdam anziché a Milano, sono stati presentati due ricorsi per annullamento della decisione ...

Harry Potter : arriva a Milano una mostra interamente dedicata alla saga! : via GIPHY E quindi gridiamo insieme " Portus ", l'incantesimo passaporta di Silente, per catapultarci subito nel magico mondo della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts . Ah, no, aspetta un ...