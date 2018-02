A 36 anni Roger Federer torna ad essere il numero uno al mondo

Torneo Rotterdam - Roger Federer torna numero 1 al Mondo a 36 anni : ... 5 anni e 107 giorni dopo l'ultima volta, battendo l'olandese Robin Haase nei quarti del Torneo di Rotterdam, ha scalzato dal trono Atp Rafa Nadal, tornando numero 1 al Mondo. Nessuno ci era mai ...

Roger Federer/ Numero 1 del mondo : a 36 anni in vetta della classifica Atp - nuovo record per il re del tennis : Roger Federer torna Numero 1 del mondo: a 36 anni in vetta della classifica Atp, nuovo record per il re del tennis. Le ultime notizie sul tennista svizzero dopo la vittoria contro Haase(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 21:45:00 GMT)

Roger Federer - 36 anni - il migliore : Roger Federer non smette mai di stupire. Vincendo all’età di 36 anni, per la sesta volta, gli Australian Open e arrivando a conquistare il ventesimo Slam dimostra che non ha la minima intenzione di terminare la sua incredibile storia sportiva. Anche perché sarebbe banale chiamarla solamente carriera. La sua è una storia da raccontare anche alle generazioni future. Dopo una partita massacrante durata tre ore, una maratona spalmata in 5 set in cui ...

Roger Federer - 36 anni - il migliore : Roger Federer non smette mai di stupire. Vincendo all’età di 36 anni, per la sesta volta, gli Australian Open e arrivando a conquistare il ventesimo Slam dimostra che non ha la minima intenzione di terminare la sua incredibile storia sportiva. Anche perché sarebbe banale chiamarla solamente carriera. La sua è una storia da raccontare anche alle generazioni future. Dopo una partita massacrante durata tre ore, una maratona spalmata in 5 set in cui ...

Immenso Roger Federer - a 37 anni vince gli Australian Open. È lo slam n.20 : Roger Federer consolida la sua leggenda: trionfa agli Australian Open, conquista a 37 anni il 20esimo torneo del Grande slam battendo Marin Cilic 2-6 6-7 6-3 3-6 6-1 in una partita giocata ad altissimi livelli conclusasi al quinto set, combattutissimo al di là del risultato. Roger Federer trionfa agli @AustralianOpen e conquista il 20esimo slam. @rogerfederer batte @cilic_marin 6-2 6-7 6-3 3-6 6-1 @Agenzia_Italia ...

Aveva conquistato i cuori di mezzo mondo : muore a 8 anni Lucy - la bimba malata di Progeria : Lucy Parke , una bimba di soli 8 anni, originaria dell'Irlanda del Nord, è morta a causa di una rara malattia che causa l'invecchiamento precoce del corpo, la Progeria . Non esistono ancora delle cure ...