E' morto Morgan Tsvangirai,. E' stato sconfitto da un tumore. Lo rende noto su Twitter un portavoce del Movimento per il cambiamento democratico (Mdc), di cui Tsvangirai era capo. Il 65enneera ricoverato in un ospedale del Sudafrica, da giorni in condizioni critiche. Nel corsoa sua battaglia politica contro l'ex presidente Mugabe, al potere dal 1990 al 2017, era stato più volte imprigionato. Ha fatto in tempo a vedere la fine del potere del suo arci-nemico.(Di giovedì 15 febbraio 2018)