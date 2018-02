Zenzero | una panacea contro molti mali

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Lo, Zingiber officinalis, appartiene, come noto, alla famiglia delle Zingiberaceae. Originario dell’Estremo Oriente, è un concentrato di principi attivi che lo hanno reso una. Energizzante, depurativo, contrasta reumatismi e atrosi, migliora la digestione, riduce gas e gonfiori, protegge dall’acidità di stomaco e dalla gastrite. Brucia-grassi, dimagrante, antinfiammatorio e antibatterico, esso è un ottimo rimediola cellulite, i liquidi in eccesso, funge da antiemetico, per cui viene impiegatonausea, vomito e mal d’auto, rafforza il sistema immunitario ed esercita un’azione antitumorale, specie nei casi di cancro a prostata, ovaie, seno, fegato e colon. Ma non è tutto. Lopreviene i malanni invernali quindi raffreddore, mal di gola, febbre ed influenza, attenua stress e stanchezza, ipertensione e colesterolo cattivo, così come il ...