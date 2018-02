Xbox | la chat vocale e testuale di gruppo approda sulle app mobile di Android e iOS

surface-phone

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Dopo un breve periodo di test conclusosi con feedback molto positivi, Larry Hryb, il direttore del servizioLive, ha annunciato che ladiè ora disponibile tramite l’appdie iOS. Ciò significa che da oggi, sulla falsariga di Discord, potrete dallo smartphone conversare verbalmente o testualmente con i vostri amici all’interno di un party, senza necessariamente avere a disposizione una consoleOne o un PC e giocare a un titolo multiplayer. Inoltre, se foste rimasti senza cuffie, nell’app è presente anche un’opzione apposita per parlare utilizzando l’altoparlante e il microfono dello stesso telefono, una funzionalità molto utile nei casi di emergenza. Per quanto riguarda Windows 10non ci sono informazioni a riguardo e l’arrivo delladianche su tale piattaforma non sembra al momento previsto. Fonte