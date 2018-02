Windows App Preview Program ora è ufficialmente disponibile per gli insider!

surface-phone

: RT @WindowsItalia: Trucchetto Windows: quando navighi con la app di Microsoft Edge mobile, puoi continuare facilmente la lettura dal telefo… - StefanoCorona55 : RT @WindowsItalia: Trucchetto Windows: quando navighi con la app di Microsoft Edge mobile, puoi continuare facilmente la lettura dal telefo… - WidelyHQ : RT @infoitscienza: Progressive Web App e nuove versioni di Windows, così Microsoft si gioca il futuro consumer ( - infoitscienza : Progressive Web App e nuove versioni di Windows, così Microsoft si gioca il futuro consumer (… -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Lo avevamo già annunciato qualche giorno fa, e ora è finalmente ufficiale: da oggi, tutti gli insider potranno scegliere se testare in anteprima anche le app di sistema! La notizia ci arriva da Microsoft stessa, la quale, tramite un post dedicato sul proprio blog nell’articolo relativo alle nuove build, comunica quanto segue: We’re making it easier to try out the latest app updates with Insiderbuilds with the newApp. We heard feedback fromInsiders that having to opt-in to Skip Ahead to receive the latest app updates wasn’t ideal as it required Insiders to also be on super-early and sometimes unstable builds of the OS. Insiders told us they wanted to be able to try out the latest app updates but be on the latest Insiderbuilds from the Fast, Slow, and Releaserings. Now through theApp, Insiders in ...