Wikileaks | una chat svela il piano anti-Hillary di Julian Assange

ilgiornale

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - SAVINARADIOTV : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - AndreBellins : RT @KellerZoe: Una faina a guardia del pollaio - FligndHollander : RT @KellerZoe: Una faina a guardia del pollaio -

(Di giovedì 15 febbraio 2018)e la sua organizzazione,, avevano come obiettivo quello di ostacolare l'elezione diClinton. La rivelazione arriva dalla testata onlinea americana The Intercept, che ha pubblicato un'inchiesta grazie alla raccolta di messaggi privati scambiati tra il 2015 e il 2017 frae suoi più stretti collaboratori su Twitter. I messaggi incriminati sono stati consegnati a The Intercept da un ex membro e attivista di. Una scelta, quella di consegnarli a quella determinata testata online americana, non casuale, visto che era nota per la pubblicazione delle informazioni relative all'Agenzia per la Sicurezza Nazionale fornite da Edward Snowden."Riteniamo che sarebbe molto meglio se vincesse il Gop (Partito Repubblicano, ndr). Democratici + Media + liberali formerebbero un blocco per regnare nelle loro peggiori qualità", ...