Vulvodinia | quando il rapporto sessuale è doloroso

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Ultimamente provate un bruciore insistente nelle parti intime, che vi rende faticoso non solo il restare seduta per un lungo periodo, ma anche l’avere rapporti sessuali? Può darsi si tratti di, un’infiammazione della zona vulvare che causa un ingrossamento delle labbra vaginali e un arrossamento del vestibolo, ovvero l’area vulvare all’entrata della vagina. Un disturbo complesso che interessa il 10-15% della popolazione femminile e a cui la comunità medica si è approcciata solo negli ultimi vent’anni. «Laè proprio per questo una patologia nuova – spiega la dottoressa Elisa Sipio, ginecologa presso il Centro Medico Santagostino di Milano – ma nonostante i grandi passi fatti negli ultimi tempi, le donne che convivono con questo fastidioso sintomo spesso si scontrano con diverse difficoltà nell’affrontare l’argomento con il ...