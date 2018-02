VS | strada e ferrovia Täsch-Zermatt chiuse dopo valanga

Incidente ferroviario Washington : ecco come poteva essere facilmente evitato il deragliamento del treno che è piombato sull’autostrada : Il Senatore Chuck Schumer ha criticato il Dipartimento dei Trasporti per non aver “fatto abbastanza pressione” per la piena realizzazione di una tecnologia chiamata Positive Train Control (PTC), che secondo lui avrebbe evitato il deragliamento di Amtrak. Il treno di Amtrak che ha deragliato e ha ucciso almeno tre persone stando a quel che si dice viaggiava a 80 miglia orarie su un tratto in cui il limite era di 30 miglia orarie. Il Positive ...