Voto di scambio e corruzione | perquisizioni a Napoli

Voto di scambio e traffico di rifiuti : indagato anche candidato Fdi alla Camera : Perquisiti gli uffici regionali di Luciano Passariello, in corsa sia nel collegio uninominale Napoli 6 sia come capolista nel proporzionale - E' già stato battezzato "Rifiutopoli" e rischia di ...

Inchiesta a Napoli : nel mirino rifiuti e Voto di scambio : Sono almeno dieci le persone sotto indagine in un' Inchiesta che riguarda il traffico di rifiuti e un voto di scambio che sarebbe avvenuto durante la campagna elettorale a Napoli per le elezioni del prossimo 4 marzo.Nelle carte in mano alla Procura di Napoli , che coordina le indagini insieme allo Sco e alla Polizia, ci sono anche esponenti politici del centrodestra che sono in lizza per un posto alle prossime elezioni. L' Inchiesta ...

Centrodestra : Berlusconi lancia Galliani - Cesaro indagato per Voto di scambio e i condannati Rinaldi e Papatheu : I volti dell’azienda, quelli del pallone come Adriano Galliani, una ex candidata a Miss Italia, e poi Luigi Cesaro, già blindato nonostante l’accusa di voto di scambio alle ultime elezioni regionali. Ma anche Franco Rinaldi, condannato nel processo ‘Corsi d’oro’ e imputato nel processo ‘Matassa’ per corruzione elettorale. Oppure Urania Papatheu, manager catanese condannata in primo grado per sperperi nella ...