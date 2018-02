Voragine alla Balduina | ci sono due indagati per crollo colposo

Roma - le foto della Voragine alla Balduina : Una profonda voragine si è aperta il 14 febbraio nel manto stradale di via Livio Andronico, in zona Balduina , a Roma. Fortunatamente non ci sono state nè vittime nè feriti, ma alcune auto ...

Roma - Voragine alla Balduina : famiglie evacuate e vigili al lavoro : I vigili del fuoco del comando di Roma sono al lavoro con due squadre ed una unità a postazione di comando avanzato sul luogo dove ieri si è aperta una voragine, in via Livio Andronico all’altezza del civibo 28, nel quartiere della Balduina. Circa 22 famiglie sono state fatte evacuare. In collaborazione con tecnici di organi competenti, si stanno effettuando misurazioni strumentali con mezzi adeguati per i controlli di sicurezza e ...

Roma - si apre Voragine alla Balduina : 'inghiottite' 6 auto - evacuate due palazzine : La sindaca di Roma in Via Livio Andronico: chi ha sbagliato pagherà. La Procura apre un'indagine - Una grossa voragine si è aperta in una strada a Roma e alcune auto in sosta sono letteralmente '...

