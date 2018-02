Volley | Mondiali 2018 | tutte le partite dell’Italia saranno in diretta tv su Rai Due! La

Volley - Mondiali 2018 : in vendita i biglietti per le partite in Italia! Come acquistare i tickets? I tagliandi per i match degli azzurri : Da oggi sono in vendita i biglietti per i Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Si tratta di un momento attesissimo da tutti gli appassionati che aspettavano di poter comprare i tagliandi per assistere alle partite della rassegna iridata. I biglietti saranno in vendita dalle ore 15.00 di giovedì 15 febbraio, esclusivamente su Ticketone e in modalità online. Si tratta dell’unico ...

Volley - Mondiali 2018 – Italia - chi saranno i convocati? Ritornano Zaytsev e Juantorena - dubbi tra i centrali e di banda - a Giannelli la regia : La lunga rincorsa dell’Italia verso i Mondiali 2018 di Volley maschile è incominciata. La rassegna iridata si disputerà nel nostro Paese durante il mese di settembre e la Nazionale si vuole presentare nel miglior modo possibile con l’obiettivo di lottare per le posizioni che contano: arrivare alla Final Six di Torino e provare a salire sul tetto del Pianeta è il grande sogno degli azzurri che devono riscattare l’ultima opaca ...

FOTO Volley - le nuove maglie dell’Italia! Canotte giallo-azzurre con il nuovo sponsor DHL : debutto in Nations League - poi i Mondiali : DHL è il nuovo main sponsor delle Nazionali Italiane di Volley. Oggi si è svolta la presentazione ufficiale e la FIPAV ha comunicato l’accordo con la celebre multinazionale dei trasporti logistici. L’accordo è biennale: fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020 gli azzurri saranno supportati dal colosso specializzato nel trasporto espresso internazionale che era già sbarcata nel Volley due anni fa con Modena maschile. Una vera e propria ...

Volley femminile - Davide Mazzanti : “L’Italia si radunerà il 19 aprile : poi Nations League e i Mondiali” : Davide Mazzanti ha fatto visita alla Foppapedretti Bergamo nella giornata di ieri e ha parlato anche dei prossimi appuntamenti dell’Italia femminile. Il CT della nostra Nazionale ha dichiarato che “il 19 aprile inizieranno i primi due ritiri per preparare la Nations League: sette settimane di manifestazione. Un carico di lavoro importante per le ragazze che dopo l’attività con il club dovranno fare un torneo molto impegnativo. ...

Volley - Chicco Blengini : “Italia con Zaytsev e Juantorena ai Mondiali! Osmany voleva lasciare. Argenta? Non una rivelazione” : I Mondiali 2018 di Volley maschile di avvicinano a grandi passi, la rassegna iridata che si svolgerà in Italia è ormai dietro l’angolo e la nostra Nazionale vuole arrivare preparata all’appuntamento. Il CT Chicco Blengini sta cercando di assemblare la miglior rosa possibile e ha rilasciato un’intervista a Il Giorno. Il nostro CT è ottimista sul ritorno di Ivan Zaytsev: “Spero proprio di sì. Io non ho intenzione di ...

Beach Volley - i Mondiali 2019 si disputeranno ad Amburgo! I vincitori qualificati alle Olimpiadi 2020 : I Mondiali 2019 di Beach volley si disputeranno ad Amburgo (Germania). A comunicarlo è stata la FIVB che ha premiato la candidatura della città teutonica per la rassegna iridata che precede le Olimpiadi di Tokyo 2020. alle coppie vincitrici del torneo verrà anche garantito un pass per i Giochi nel Sol Levante. Ary Graça, Presidente della Federazione Internazionale, si è dichiarato molto soddisfatto: “La Germania è un mercato chiave per la ...

Volley - l’Italia cambia sponsor! Kinder dà l’addio - arriva il colosso DHL per l’estate dei Mondiali : La Nazionale Italiana di Volley cambia sponsor! Era già noto da tempo che Kinder, noto brand di casa Ferrero che aveva accompagnato gli azzurri per oltre un decennio, aveva deciso di lasciare. All’azienda dolciaria, uno dei marchi più conosciuti al mondo, subentra DHL, il colosso dei trasporto di merci che aveva toccato con mano la pallavolo due anni fa sponsorizzando Modena (maschile). Sarà dunque la scritta rossa a campeggiare sulle ...

Sitting Volley : Le nazionali in campo a marzo nelle Qualificazioni Mondiali : ROMA- Le nazionali azzurre di Sitting Volley parteciperanno all'ultimo dei tornei di qualificazione per i Campionati del Mondo 2018. L'ufficialità è arrivata dal World ParaVolley che ha accettato la ...

Volley - Chicco Blengini : “L’Italia non vuole fare a meno di Zaytsev. Ai Mondiali con grandi potenzialità e obiettivi. Girone equilibrato” : Chicco Blengini conta i giorni che separano l’Italia dai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale vuole fare bene e punta ad arrivare fino in fondo, il CT non si tira indietro come traspare nell’intervista rilasciata a La Stampa. Il nostro CT parla delle sue ambizioni: “Cercare di rendere efficiente ciò che faccio, che non vuole dire sempre vincere ...

Volley guazzabuglio. La falsa partenza dei nostri Mondiali : Cominceranno solo il 9 settembre, ma i Mondiali di Volley organizzati da Italia e Bulgaria possono già vantare due primati. Negativi, peraltro. Il primo è un ritardo: ci sono voluti ben 39 giorni per ...

Mondiali Volley 2018 in Italia : ecco il programma completo Video : Finalmente è stato ufficializzato il calendario della massima competizione per nazionali di #volley che si terra' in Italia e in Bulgaria a partire dal 9 settembre, e che si concludera' a Torino, con la finalissima che decretera' la squadra campione del mondo [Video] il giorno 30 dello stesso mese. ecco, citta' per citta', gli orari ed i giorni in cui si disputeranno le partite della prima fase di questo mondiale. Roma Nella capitale verra' ...

Volley : Mondiali Maschili 2018 - questo il programma della prima fase : La Formula Il Campionato del Mondo maschile si disputerà in Italia ed in Bulgaria e si articolerà in quattro fasi distinte, con le prime due che si svolgeranno in entrambi i paesi; mentre la terza e ...

Volley - Mondiali 2018 Calendario - date - programma e orari : tutte le partite - spettacolo tra Italia e Bulgaria : Le partite dell'Italia e gli altri incontri di cartello saranno trasmessi in diretta tv sui canali della Rai e in diretta streaming sul sito della Rai. POOL A (a Roma e Firenze): Italia, Argentina, ...

Volley - Mondiali 2018 – Calendario - date - programma e orari : tutte le partite - spettacolo tra Italia e Bulgaria : È stato svelato il Calendario della prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Le 24 Nazionali partecipanti hanno così conosciuto le date e gli orari delle proprie partite del primo turno: 4 gironi da 6 squadre ciascuno (a Firenze e a Bari in Italia ma con match d’apertura a Roma, a Varna e a Ruse in Bulgaria), le prime quattro si qualificheranno alla seconda fase portandosi ...