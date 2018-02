Volley | Lega Pallavolo Femminile al fianco di GICAM per la missione in Uganda

Volley : Superlega - Latina all'istituto Majorana per #Accendiamoilrispetto : Latina -Tre giocatori della Taiwan Excellence Latina il centrale siciliano Carmelo Gitto, lo schiacciatore della nazionale giapponese Yuki Ishikawa e lo schiacciatore-ricevitore formiano Carlo De ...

Volley : Superlega - Modena balbetta ancora - vincono Trento e Verona : I TABELLINI- BUNGE RAVENNA - TAIWAN EXCELLENCE LATINA 3-0 , 25-17, 25-18, 28-26, BUNGE RAVENNA: Orduna 2, Marechal 6, Diamantini 8, Buchegger 17, Poglajen 20, Vitelli 5, Marchini , L, , Pistolesi 0, ...

Volley - SuperLega 2018 – 22^ giornata : Modena incerottata vince al tie-break contro Vibo! Trento-Verona - botta e risposta : Dopo il successo di Perugia su Civitanova che ha ipotecato il primo posto posto al termine della regular season, oggi si è completata la 22^ giornata della SuperLega. Modena ha dovuto sudare 146 minuti per avere la meglio su Vibo Valentia. Al PalaPanini è andata in scena un’autentica battaglia: i calabresi sono volati sul 2-0, i Canarini hanno poi reagito e si sono imposti per 17-15 al tie-break. Un successo importante per la banda di ...

Volley - SuperLega 2018 – 22^ giornata : Modena contro Vibo per il secondo posto - Trento-Verona sfida a distanza : Dopo il big match di ieri con la vittoria di Perugia su Civitanova che ha ipotecato il successo nella regular season, oggi si completa la 22^ giornata della SuperLega. Il massimo campionato italiano di Volley maschile ora dovrebbe regalarci una lotta per la seconda piazza visto che i Block Devils sembrano ormai aver messo le mani sul primo posto. La Lube dovrà infatti duellare con Modena: i Campioni d’Italia sono crollati al ...

Volley : Superlega - Perugia batte Civitanova e vola a +7 : IL TABELLINO- SIR SAFETY CONAD Perugia - CUCINE LUBE Civitanova 3-1 , 23-25, 25-22, 25-19, 25-20, SIR SAFETY CONAD Perugia: De Cecco 2, Zaytsev 12, Podrascanin 10, Atanasijevic 23, Russell 13, Anzani ...

Volley - SuperLega 2018 – Perugia scatenata - demolita Civitanova : ipotecata la regular season! Zaytsev e Bata da primo posto : Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-1 (23-25; 25-22; 25-19; 25-20) nel big match della 22^ giornata di SuperLega e ha messo una seria ipoteca sul primo posto al termine della regular season. I Block Devils hanno surclassato la Lube e allungano in maniera definitiva in testa alla classifica del massimo campionato italiano di Volley maschile: ora i ragazzi di coach Bernardi hanno sette lunghezze di vantaggio sui Campioni d’Italia, un ...

Volley - SuperLega 2018 : Perugia-Civitanova. Data - programma - orario d'inizio e tv : come seguire il big match - si decide la regular season : La partita non sarà trasmessa in diretta tv, prevista la diretta streaming a pagamento sul sito Lega Volley Channel. SABATO 10 FEBBRAIO: 20.45 Sir Safety Conad Perugia vs Cucine Lube Civitanova ,...

Volley - SuperLega 2018 : Perugia-Civitanova. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire il big match - si decide la regular season : Oggi sabato 10 febbraio, Perugia e Civitanova si fronteggiano nuovamente: la sfida infinita di questa stagione, il quanto atto di un testa a testa palpitante che ci sta emozionando da mesi. Questa volta sotto con la SuperLega: l’incontro valido per la 22^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile è decisiva per il successo finale in regular season. I Block Devils sono infatti al comando con quattro lunghezze di vantaggio ...

Volley - SuperLega 2018 – Ravenna batte Castellana Grotte e sale all’ottavo posto - sorpassata Padova verso i playoff : Ravenna ha sconfitto Castellana Grotte per 3-0 (25-19; 25-20; 37-35) nel posticipo della 21^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I giallorossi si sono imposti con autorevolezza al PalaFlorio di Bari, dominando i primi due set e poi risultando più brillanti nella lunghissima serie di vantaggi del terzo parziale. I ragazzi di coach Soli salgono così all’ottavo posto in classifica e superano Padova nella ...

Volley : Superlega - Perugia e Civitanova fanno il pieno : I TABELLINI- CUCINE LUBE Civitanova - GI GROUP MONZA 3-0 , 25-22, 25-16, 25-18, CUCINE LUBE Civitanova: Christenson 3, Juantorena 23, Stankovic 7, Kovar 7, Sander 9, Candellaro 1, Cester 0, Zhukouski ...

Volley - SuperLega 2018 – 21^ giornata : Perugia e Civitanova dominano - duello al vertice! Modena perde a Milano - Trento si rialza : Prosegue il duello serrato tra Perugia e Civitanova in testa alla SuperLega: entrambe le squadre si impongono agevolmente nei propri incontri della 21^ giornata, i Block Devils conservano quattro punti di vantaggio sulla Lube al comando della classifica generale del massimo campionato di Volley maschile. La regular season vivrà un momento decisivo sabato sera quando le due squadre si affronteranno nello scontro diretto. Perugia ha surclassato la ...

Volley - SuperLega 2018 – Oggi la 21^ giornata : Perugia - Civitanova e Modena si sfidano a distanza. Big senza problemi? : Non c’è tregua per la SuperLega che Oggi torna in campo per la 21^ giornata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile prosegue il proprio tour de force ed entra nel vivo del girone di ritorno. Le big affrontano squadre di seconda fascia e sembrano poter proseguire il loro passo spedito. La capolista Perugia ha l’impegno sulla carta più agevole. I Block Devils se la dovranno vedere contro la disastrata Vibo Valentia: Zaytsev, ...

Volley : Superlega - domani e giovedì si gioca l'8a di ritorno : Con Vibo partiamo sulla carta favoriti, ma conosco bene questo sport e so che, per rispettare i pronostici della vigilia, dovremo scendere in campo aggressivi e determinati e soprattutto giocare la ...