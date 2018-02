Vittime del culto delle armi

huffingtonpost

(Di giovedì 15 febbraio 2018) La strage di San Valentino più famosa nella storia americana è quella di Chicago, anno 1929 (sette morti), e probabilmente non verrà sostituita da quella di ieri in un liceo nel sud della Florida (diciassette morti). Chi vive in America ormai reagisce al quotidiano tributo di sangue richiesto dalsolo quando colpisce le scuole. Lo sa bene chi ha figli in età scolare in America. Quando ricevi un sms dalla scuola speri che sia perché si è allagata la mensa o perché la maestra è ammalata o qualche banalità di questo tipo, e non per quello che ogni genitore teme. Fuori dalla sua scuola elementare di mia figlia stamattina a Philadelphia, c'era un poliziotto in giubbotto antiproiettile, in una futile esibizione di sicurezza a mano armata.La prima considerazione è di ordine politico, ovvero ...