Valle Piola | uno dei più suggestivi borghi fantasma d’Abruzzo

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Siamo in Abruzzo, in provincia di Teramo, più esattamente nel comune di Torricella Sicula. E’ qui che sorge, uno dei piùdella regione. Parliamo di un borgo abbandonato, costituito da un agglomerato di case, una chiesa e un mulino, nel parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, sito a più di 1000 metri d’altitufine sul monte Farina. Il primo esodo risale al 1152, dopo un violento terremoto che causò molte vittime. Nel 1950, molte famiglie, richiamate dalle attrattive offerte dalla città, iniziarono a lasciare il paese sino al 1977 quando l’ultimo nucleo familiare abbandonò il borgo, lasciandolo alle sue sorti. A caratterizzaresono i gafii, i tipici balconi coperti, con struttura portante in legno, risalenti al periodo longobardo, testimonianza dl passaggio delle popolazioni germaniche in questa zona. Il borgo, per la forma ...