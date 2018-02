Valentino Rossi | Lin Jarvis | ' Posso assicurarvi che continuerà in Yamaha | rinnovo di uno

Yamaha - Jarvis : 'Valentino Rossi resterà con noi anche nel 2019' : Dalla Thailandia arriva una nuova conferma sul futuro di Rossi. Come già anticipato lo scorso 24 gennaio durante la presentazione della nuova M1 a Madrid , Valentino proseguirà la sua avventura con la ...

MotoGp – Futuro Valentino Rossi : finalmente arriva l’annuncio (non ufficiale) della Yamaha : La Yamaha e Valentino Rossi insieme anche nel 2019. Mentre il pilota italiano si prepara per il nuovo campionato di MotoGp con l’intenzione di conquistare il decimo titolo mondiale, arriva un importante annuncio da parte del team manager della squadra giapponese, Lin Jarvis a MotoGp.com: “Posso assicurare che nulla è stato firmato. Ma presumo che Rossi resterà con noi anche nel 2019, anche se abbiamo deciso di aspettare qualche test, ...

Valentino Rossi : 'Pronto per i test sul nuovo circuito in Thailandia' : 'Come ogni anno, prima delle prove, facciamo questo tour asiatico ed è la seconda volta che vado a Manila. È sempre bello andarci perché la loro passione per le moto è davvero incredibile. È stata una ...

AGV lancia il PISTA GP R E2205. Un pezzo di Valentino Rossi a 1.500 euro : Fondato nel 1972 da Lino Dainese , il Gruppo Dainese sviluppa abbigliamento protettivo all'avanguardia per la pratica di sport dinamici: motociclismo, sport invernali, ciclismo, equitazione e vela. ...

MotoGP - Test Thailandia 2018 : Valentino Rossi vuol chiarirsi i dubbi sulla nuova Yamaha : La MotoGP torna ad infiammare i cuori degli appassionati da venerdì per la seconda sessione di Test invernali dal 16 al 18 febbraio. Sarà debutto assoluto in Thailandia, sulla pista di Buriram, che già ha ospitato il Mondiale Superbike nelle ultime tre stagioni. Test, dunque, con valenza doppia per le squadre che, oltre a portare avanti lo sviluppo delle nuove moto, andranno in cerca del miglior feeling con il circuito. Un tracciato lungo 4554 ...

MotoGp - Nelle Filippine anche Valentino Rossi prende... la metro : ma la faccia del Dottore è tutto un programma [FOTO e VIDEO] : anche un nove volte campione del mondo viaggia con i mezzi pubblici: un po' stretto e in mezzo a tantissima gente, Valentino Rossi è risultato simpaticamente buffo. Valentino Rossi and Maverick ...

MotoGp – Valentino Rossi ed il rinnovo : le indicazioni di mamma Stefania : Valentino Rossi si sta preparando per la pRossima stagione di MotoGp, si preannuncia un campionato scoppiettante con il Dottore alla ricerca del decimo titolo mondiale. A tenere banco è anche il futuro del Dottore, nelle ultime ore importanti indicazioni da parte di mamma Stefania in un’intervista a Cyclenews: “Corre finché non smette di divertirsi, verrà il giorno in cui deciderà, ma in questo momento lo vedo completamente ...

MotoGp – Le rivelazioni clamorose di Pernat : annunci (ufficiali) su Valentino Rossi : Si preannuncia un campionato di MotoGp scoppiettante, tanti piloti in corsa per la vittoria finale. Nel frattempo si pensa anche al mercato piloti, nelle ultime ore importanti indicazioni di Carlo Pernat a Paddock: “La Yamaha si è sposata con Valentino. Per il 2019 ha già firmato, poi c’è l’opzione per il 2020, questa posso darla già come notizia ufficiale! Senza contare che quando finisce farà la VR46 con Moto3, Moto2 e MotoGp, avrà la ...

MotoGp – Valentino Rossi non lascia nulla al caso : ecco cosa ha in mente il Dottore : Valentino Rossi si candida ad essere grande protagonista nel pRossimo campionato di MotoGp, l’intenzione è conquistare il decimo titolo mondiale. Nel frattempo il Dottore pensa in grande ed al futuro, ecco cosa ha in mente il pilota italiano. Rossi ha intenzione di seguire le orme di alcuni colleghi ed aprire a Tavullia un museo a lui dedicato. Le voci relative a quest’idea circolano ormai da tempo, ma sembra che ultimamente si stia ...

Clamoroso MotoGp – Valentino Rossi-Vinales - scoppia la polemica! : POLEMICA Valentino Rossi-Vinales – L’inizio del campionato di MotoGp si avvicina, una stagione che si preannuncia scoppiettante con tanti piloti in corsa per la vittoria finale. Nel frattempo nelle ultime ore è scoppiata la polemica, in particolar modo su alcune dichiarazioni rilasciate ad Autosport da Meregalli: “il giudizio di Vale ha più importanza di quello di Maverick e questo è normale. Rossi ha 39 anni e Vinales 23. ...

Valentino Rossi-Viñales - polemiche in Spagna - : Hanno fatto molto clamore in Spagna le parole del team manager della Yamaha Maio Meregalli, che ha ammesso in un'intervista ad Autosport che il team darà priorità alle indicazioni di Valentino Rossi ...

MotoGp – Valentino Rossi e non solo : le rivelazioni di Uccio : Grande attesa per l’inizio del campionato di MotoGp, si candida ad essere un grande protagonista Valentino Rossi, i passi in avanti della Yamaha sono stati importanti ed il Dottore può lottare per il decimo titolo. L’amico Uccio, intervistato da GpOne.com ha dato importanti indicazioni: “Vale in pista anche nel 2019? Non devo dirlo io, è evidente la sua voglia, la determinazione e la forza. Secondo me non è il momento di ...