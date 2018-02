: Usa,sventata altra strage in una scuola - NotizieIN : Usa,sventata altra strage in una scuola -

Nello stesso giorno in cui si consumava lanelladella Florida, l'America ha scoperto che un altro studente stava progettando un analogo massacro dall'parte del paese, nello stato di Washington. E' stata la nonna del giovane a sventare l'ennesima sparatoria: ha avvertito la polizia dopo aver scoperto sul diario del nipote piani dettagliati per entrare in azione nella sua Aces Higt School di Everett, dove il ragazzo voleva ammazzare i suoi compagni di classe.(Di giovedì 15 febbraio 2018)