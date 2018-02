: Usa: sparatoria in una scuola in Florida, diversi feriti - Agenzia_Ansa : Usa: sparatoria in una scuola in Florida, diversi feriti - MediasetTgcom24 : Usa, media: almeno 3 morti e 50 feriti in sparatoria in Florida #usa - RaiNews : Usa, sparatoria fuori da sede Nsa a Fort Meade: ci sono tre feriti. Aggiornamenti ? -

Sono16 idellaavvenuta nelDouglas di Parkland, in Florida e circa 20 feriti.Lo sostiene la Cnn, che cita le forze dell'ordine. La strage per mano di un ex studente, Nicolas Cruz,un 18enne. Le vittime ragazzi e docenti.Cruz era già stato segnalato come potenziale minaccia per gli studenti.Lo scrive il Miami Herald, citando Jim Gard,insegnante di matematica: "L'anno scorso ci avevano detto che non sarebbe potuto entrare a scuola se avesse avuto con sè uno zaino".(Di giovedì 15 febbraio 2018)